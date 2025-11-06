Informacje o cenie Open Source (OS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.04628724$ 0.04628724 $ 0.04628724 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) -22.14% Zmiana ceny (7D) -51.27% Zmiana ceny (7D) -51.27%

Aktualna cena Open Source (OS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OS w historii to $ 0.04628724, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OS zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -22.14% w ciągu 24 godzin i o -51.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Open Source (OS)

Kapitalizacja rynkowa $ 44.77K$ 44.77K $ 44.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 44.77K$ 44.77K $ 44.77K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Open Source wynosi $ 44.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OS w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.77K.