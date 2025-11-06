GiełdaDEX+
Aktualna cena OnlyBruvs to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BRUVS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRUVS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BRUVS

Informacje o cenie BRUVS

Czym jest BRUVS

Oficjalna strona internetowa BRUVS

Tokenomika BRUVS

Prognoza cen BRUVS

Logo OnlyBruvs

Cena OnlyBruvs (BRUVS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BRUVS do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
OnlyBruvs (BRUVS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:58 (UTC+8)

Informacje o cenie OnlyBruvs (BRUVS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.10%

-9.10%

Aktualna cena OnlyBruvs (BRUVS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRUVS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRUVS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRUVS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -9.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OnlyBruvs (BRUVS)

$ 21.88K
$ 21.88K$ 21.88K

--
----

$ 21.88K
$ 21.88K$ 21.88K

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,626.9941998
999,942,626.9941998 999,942,626.9941998

Obecna kapitalizacja rynkowa OnlyBruvs wynosi $ 21.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRUVS w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999942626.9941998. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.88K.

Historia ceny OnlyBruvs (BRUVS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OnlyBruvs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OnlyBruvs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OnlyBruvs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OnlyBruvs do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-25.18%
60 dni$ 0-24.96%
90 dni$ 0--

Co to jest OnlyBruvs (BRUVS)

HODL APP is a viral mobile app that helps users block distracting apps like TikTok or Instagram, and only unlocks them when they shout “HODL” into their phone. The louder the shout, the more time they get. It’s a fun, meme-based productivity tool inspired by crypto culture.

The HODL token is a meme token created by the app's community to represent focus, discipline, and degenerate conviction. Every time users shout to unlock, they generate demand and exposure. The token acts as a cultural artifact of the movement, not a financial instrument. No promises, no roadmaps — just pure meme energy and dopamine control. Powered by SHOUTS, not whitepapers.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla OnlyBruvs (BRUVS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny OnlyBruvs (w USD)

Jaka będzie wartość OnlyBruvs (BRUVS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OnlyBruvs (BRUVS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OnlyBruvs.

Sprawdź teraz prognozę ceny OnlyBruvs!

BRUVS na lokalne waluty

Tokenomika OnlyBruvs (BRUVS)

Zrozumienie tokenomiki OnlyBruvs (BRUVS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRUVSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące OnlyBruvs (BRUVS)

Jaka jest dziś wartość OnlyBruvs (BRUVS)?
Aktualna cena BRUVS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRUVS do USD?
Aktualna cena BRUVS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OnlyBruvs?
Kapitalizacja rynkowa dla BRUVS wynosi $ 21.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRUVS w obiegu?
W obiegu BRUVS znajduje się 999.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRUVS?
BRUVS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRUVS?
BRUVS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRUVS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRUVS wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRUVS pójdzie wyżej?
BRUVS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRUVS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe OnlyBruvs (BRUVS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

