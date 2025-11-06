Informacje o cenie OneRing (RING) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00644078 $ 0.00644078 $ 0.00644078 Minimum 24h $ 0.00683382 $ 0.00683382 $ 0.00683382 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00644078$ 0.00644078 $ 0.00644078 Maksimum 24h $ 0.00683382$ 0.00683382 $ 0.00683382 Historyczne maksimum $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Najniższa cena $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 Zmiana ceny (1H) +0.17% Zmiana ceny (1D) -0.62% Zmiana ceny (7D) -14.94% Zmiana ceny (7D) -14.94%

Aktualna cena OneRing (RING) wynosi $0.00655487. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RING wahał się między $ 0.00644078 a $ 0.00683382, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RING w historii to $ 4.81, a najniższy to $ 0.00215211.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RING zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o -0.62% w ciągu 24 godzin i o -14.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OneRing (RING)

Kapitalizacja rynkowa $ 44.60K$ 44.60K $ 44.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 621.10K$ 621.10K $ 621.10K Podaż w obiegu 6.80M 6.80M 6.80M Całkowita podaż 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

Obecna kapitalizacja rynkowa OneRing wynosi $ 44.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RING w obiegu wynosi 6.80M, przy całkowitej podaży 94753393.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 621.10K.