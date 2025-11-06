GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena OneRing to 0.00655487 USD. Śledź aktualizacje cen RING do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RING łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena OneRing to 0.00655487 USD. Śledź aktualizacje cen RING do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RING łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RING

Informacje o cenie RING

Czym jest RING

Oficjalna strona internetowa RING

Tokenomika RING

Prognoza cen RING

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo OneRing

Cena OneRing (RING)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RING do USD:

$0.00655487
$0.00655487$0.00655487
-0.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
OneRing (RING) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:49 (UTC+8)

Informacje o cenie OneRing (RING) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00644078
$ 0.00644078$ 0.00644078
Minimum 24h
$ 0.00683382
$ 0.00683382$ 0.00683382
Maksimum 24h

$ 0.00644078
$ 0.00644078$ 0.00644078

$ 0.00683382
$ 0.00683382$ 0.00683382

$ 4.81
$ 4.81$ 4.81

$ 0.00215211
$ 0.00215211$ 0.00215211

+0.17%

-0.62%

-14.94%

-14.94%

Aktualna cena OneRing (RING) wynosi $0.00655487. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RING wahał się między $ 0.00644078 a $ 0.00683382, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RING w historii to $ 4.81, a najniższy to $ 0.00215211.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RING zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o -0.62% w ciągu 24 godzin i o -14.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OneRing (RING)

$ 44.60K
$ 44.60K$ 44.60K

--
----

$ 621.10K
$ 621.10K$ 621.10K

6.80M
6.80M 6.80M

94,753,393.0
94,753,393.0 94,753,393.0

Obecna kapitalizacja rynkowa OneRing wynosi $ 44.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RING w obiegu wynosi 6.80M, przy całkowitej podaży 94753393.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 621.10K.

Historia ceny OneRing (RING) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OneRing do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OneRing do USD wyniosła $ -0.0017115866.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OneRing do USD wyniosła $ -0.0023471075.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OneRing do USD wyniosła $ -0.003376007015589675.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.62%
30 Dni$ -0.0017115866-26.11%
60 dni$ -0.0023471075-35.80%
90 dni$ -0.003376007015589675-33.99%

Co to jest OneRing (RING)

One Ring is a Multi-Chain Cross-Stable Yield Optimizer Platform. Forget about spending hours looking for the best farms out there.

One Ring Protocol searches through Polygon, Binance Smart Chain, Fantom and Avax for the best yields possible on your deposits. Deposit any stablecoin, including Stable LP tokens. One ring will automatically switch to the Stables with best yields.

All profits generated get auto-compounded to leverage your profits.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla OneRing (RING)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny OneRing (w USD)

Jaka będzie wartość OneRing (RING) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OneRing (RING) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OneRing.

Sprawdź teraz prognozę ceny OneRing!

RING na lokalne waluty

Tokenomika OneRing (RING)

Zrozumienie tokenomiki OneRing (RING) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RINGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące OneRing (RING)

Jaka jest dziś wartość OneRing (RING)?
Aktualna cena RING w USD wynosi 0.00655487USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RING do USD?
Aktualna cena RING w USD wynosi $ 0.00655487. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OneRing?
Kapitalizacja rynkowa dla RING wynosi $ 44.60K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RING w obiegu?
W obiegu RING znajduje się 6.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RING?
RING osiąga ATH w wysokości 4.81 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RING?
RING zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00215211 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RING?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RING wynosi -- USD.
Czy w tym roku RING pójdzie wyżej?
RING może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RING, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe OneRing (RING)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,043.87
$103,043.87$103,043.87

-0.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,375.45
$3,375.45$3,375.45

-0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.65
$158.65$158.65

-1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,043.87
$103,043.87$103,043.87

-0.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,375.45
$3,375.45$3,375.45

-0.67%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3225
$2.3225$2.3225

+2.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.65
$158.65$158.65

-1.16%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0804
$1.0804$1.0804

-0.44%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000766
$0.0000000766$0.0000000766

+407.28%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2172
$0.2172$0.2172

+334.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006250
$0.000006250$0.000006250

+231.03%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23320
$0.23320$0.23320

+83.95%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000003840
$0.000000000000000000003840$0.000000000000000000003840

+74.46%