ONE PUNCH CAT (PUNCH) / Tokenomika

Informacje o ONE PUNCH CAT (PUNCH)

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

Oficjalna strona internetowa: https://punchonsolana.com
Biała księga: https://punchonsolana.com/whitepaper.html

Tokenomika i analiza cenowa ONE PUNCH CAT (PUNCH)

Kapitalizacja rynkowa: $ 30.91K
Całkowita podaż: $ 936.70M
Podaż w obiegu: $ 936.70M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.91K
Historyczne maksimum: $ 0.00361979
Historyczne minimum: $ 0.00002205
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika ONE PUNCH CAT (PUNCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ONE PUNCH CAT (PUNCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUNCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUNCH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.