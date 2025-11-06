Informacje o cenie Omnipair (OMFG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.464946 $ 0.464946 $ 0.464946 Minimum 24h $ 0.543593 $ 0.543593 $ 0.543593 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.464946$ 0.464946 $ 0.464946 Maksimum 24h $ 0.543593$ 0.543593 $ 0.543593 Historyczne maksimum $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Najniższa cena $ 0.335642$ 0.335642 $ 0.335642 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +6.81% Zmiana ceny (7D) -24.83% Zmiana ceny (7D) -24.83%

Aktualna cena Omnipair (OMFG) wynosi $0.496745. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OMFG wahał się między $ 0.464946 a $ 0.543593, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OMFG w historii to $ 1.86, a najniższy to $ 0.335642.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OMFG zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.81% w ciągu 24 godzin i o -24.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Omnipair (OMFG)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Podaż w obiegu 12.00M 12.00M 12.00M Całkowita podaż 11,999,979.300134 11,999,979.300134 11,999,979.300134

Obecna kapitalizacja rynkowa Omnipair wynosi $ 5.96M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OMFG w obiegu wynosi 12.00M, przy całkowitej podaży 11999979.300134. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.96M.