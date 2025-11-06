GiełdaDEX+
Więcej informacji o OMFG

Informacje o cenie OMFG

Czym jest OMFG

Biała księga OMFG

Oficjalna strona internetowa OMFG

Tokenomika OMFG

Prognoza cen OMFG

Logo Omnipair

Cena Omnipair (OMFG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 OMFG do USD:

$0.494151
+6.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Omnipair (OMFG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Omnipair (OMFG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.464946
Minimum 24h
$ 0.543593
Maksimum 24h

$ 0.464946
$ 0.543593
$ 1.86
$ 0.335642
+0.00%

+6.81%

-24.83%

-24.83%

Aktualna cena Omnipair (OMFG) wynosi $0.496745. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OMFG wahał się między $ 0.464946 a $ 0.543593, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OMFG w historii to $ 1.86, a najniższy to $ 0.335642.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OMFG zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.81% w ciągu 24 godzin i o -24.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Omnipair (OMFG)

$ 5.96M
--
$ 5.96M
12.00M
11,999,979.300134
Obecna kapitalizacja rynkowa Omnipair wynosi $ 5.96M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OMFG w obiegu wynosi 12.00M, przy całkowitej podaży 11999979.300134. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.96M.

Historia ceny Omnipair (OMFG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Omnipair do USD wyniosła $ +0.03167436.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Omnipair do USD wyniosła $ -0.3002016314.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Omnipair do USD wyniosła $ +0.1280248966.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Omnipair do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.03167436+6.81%
30 Dni$ -0.3002016314-60.43%
60 dni$ +0.1280248966+25.77%
90 dni$ 0--

Co to jest Omnipair (OMFG)

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Omnipair (w USD)

Jaka będzie wartość Omnipair (OMFG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Omnipair (OMFG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Omnipair.

Sprawdź teraz prognozę ceny Omnipair!

OMFG na lokalne waluty

Tokenomika Omnipair (OMFG)

Zrozumienie tokenomiki Omnipair (OMFG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OMFGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Omnipair (OMFG)

Jaka jest dziś wartość Omnipair (OMFG)?
Aktualna cena OMFG w USD wynosi 0.496745USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OMFG do USD?
Aktualna cena OMFG w USD wynosi $ 0.496745. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Omnipair?
Kapitalizacja rynkowa dla OMFG wynosi $ 5.96M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OMFG w obiegu?
W obiegu OMFG znajduje się 12.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OMFG?
OMFG osiąga ATH w wysokości 1.86 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OMFG?
OMFG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.335642 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OMFG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OMFG wynosi -- USD.
Czy w tym roku OMFG pójdzie wyżej?
OMFG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OMFG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Omnipair (OMFG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

