Informacje o cenie OKIE (OKIE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00362919$ 0.00362919 $ 0.00362919 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.58% Zmiana ceny (7D) -13.59% Zmiana ceny (7D) -13.59%

Aktualna cena OKIE (OKIE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OKIE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OKIE w historii to $ 0.00362919, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OKIE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.58% w ciągu 24 godzin i o -13.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OKIE (OKIE)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa OKIE wynosi $ 9.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OKIE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.82K.