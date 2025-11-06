GiełdaDEX+
Aktualna cena Official PPshow to 0.00379637 USD. Śledź aktualizacje cen PP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PP

Informacje o cenie PP

Czym jest PP

Biała księga PP

Oficjalna strona internetowa PP

Tokenomika PP

Prognoza cen PP

Logo Official PPshow

Cena Official PPshow (PP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PP do USD:

$0.00377777
$0.00377777$0.00377777
+21.80%1D
USD
Official PPshow (PP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:58:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Official PPshow (PP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00296564
$ 0.00296564$ 0.00296564
Minimum 24h
$ 0.00393467
$ 0.00393467$ 0.00393467
Maksimum 24h

$ 0.00296564
$ 0.00296564$ 0.00296564

$ 0.00393467
$ 0.00393467$ 0.00393467

$ 0.00393467
$ 0.00393467$ 0.00393467

$ 0.00122364
$ 0.00122364$ 0.00122364

+0.40%

+22.40%

+37.96%

+37.96%

Aktualna cena Official PPshow (PP) wynosi $0.00379637. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PP wahał się między $ 0.00296564 a $ 0.00393467, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PP w historii to $ 0.00393467, a najniższy to $ 0.00122364.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PP zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +22.40% w ciągu 24 godzin i o +37.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Official PPshow (PP)

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

--
----

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

501.97M
501.97M 501.97M

801,969,563.568478
801,969,563.568478 801,969,563.568478

Obecna kapitalizacja rynkowa Official PPshow wynosi $ 1.91M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PP w obiegu wynosi 501.97M, przy całkowitej podaży 801969563.568478. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.04M.

Historia ceny Official PPshow (PP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Official PPshow do USD wyniosła $ +0.00069487.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Official PPshow do USD wyniosła $ +0.0026207667.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Official PPshow do USD wyniosła $ +0.0011503179.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Official PPshow do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00069487+22.40%
30 Dni$ +0.0026207667+69.03%
60 dni$ +0.0011503179+30.30%
90 dni$ 0--

Co to jest Official PPshow (PP)

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Official PPshow (PP)

Prognoza ceny Official PPshow (w USD)

Jaka będzie wartość Official PPshow (PP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Official PPshow (PP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Official PPshow.

Sprawdź teraz prognozę ceny Official PPshow!

PP na lokalne waluty

Tokenomika Official PPshow (PP)

Zrozumienie tokenomiki Official PPshow (PP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Official PPshow (PP)

Jaka jest dziś wartość Official PPshow (PP)?
Aktualna cena PP w USD wynosi 0.00379637USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PP do USD?
Aktualna cena PP w USD wynosi $ 0.00379637. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Official PPshow?
Kapitalizacja rynkowa dla PP wynosi $ 1.91M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PP w obiegu?
W obiegu PP znajduje się 501.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PP?
PP osiąga ATH w wysokości 0.00393467 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PP?
PP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00122364 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PP wynosi -- USD.
Czy w tym roku PP pójdzie wyżej?
PP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:58:46 (UTC+8)

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

