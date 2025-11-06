Informacje o cenie Official PPshow (PP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00296564 $ 0.00296564 $ 0.00296564 Minimum 24h $ 0.00393467 $ 0.00393467 $ 0.00393467 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00296564$ 0.00296564 $ 0.00296564 Maksimum 24h $ 0.00393467$ 0.00393467 $ 0.00393467 Historyczne maksimum $ 0.00393467$ 0.00393467 $ 0.00393467 Najniższa cena $ 0.00122364$ 0.00122364 $ 0.00122364 Zmiana ceny (1H) +0.40% Zmiana ceny (1D) +22.40% Zmiana ceny (7D) +37.96% Zmiana ceny (7D) +37.96%

Aktualna cena Official PPshow (PP) wynosi $0.00379637. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PP wahał się między $ 0.00296564 a $ 0.00393467, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PP w historii to $ 0.00393467, a najniższy to $ 0.00122364.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PP zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +22.40% w ciągu 24 godzin i o +37.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Official PPshow (PP)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Podaż w obiegu 501.97M 501.97M 501.97M Całkowita podaż 801,969,563.568478 801,969,563.568478 801,969,563.568478

Obecna kapitalizacja rynkowa Official PPshow wynosi $ 1.91M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PP w obiegu wynosi 501.97M, przy całkowitej podaży 801969563.568478. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.04M.