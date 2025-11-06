GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Nyvo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NYVO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NYVO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Nyvo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NYVO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NYVO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NYVO

Informacje o cenie NYVO

Czym jest NYVO

Oficjalna strona internetowa NYVO

Tokenomika NYVO

Prognoza cen NYVO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Nyvo

Cena Nyvo (NYVO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NYVO do USD:

--
----
+1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Nyvo (NYVO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:04:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Nyvo (NYVO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.42%

-22.00%

-22.00%

Aktualna cena Nyvo (NYVO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NYVO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NYVO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NYVO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.42% w ciągu 24 godzin i o -22.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nyvo (NYVO)

$ 5.98K
$ 5.98K$ 5.98K

--
----

$ 6.11K
$ 6.11K$ 6.11K

973.80M
973.80M 973.80M

994,274,046.159183
994,274,046.159183 994,274,046.159183

Obecna kapitalizacja rynkowa Nyvo wynosi $ 5.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NYVO w obiegu wynosi 973.80M, przy całkowitej podaży 994274046.159183. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.11K.

Historia ceny Nyvo (NYVO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nyvo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nyvo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nyvo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nyvo do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.42%
30 Dni$ 0-39.49%
60 dni$ 0-30.74%
90 dni$ 0--

Co to jest Nyvo (NYVO)

Nyvo is a cutting-edge platform that allows anyone to create fully functional decentralized applications (dApps) using simple natural language prompts. In other words, users describe the app they want in plain English, and Nyvo’s AI-driven engine automatically generates both the on-chain smart contract backend and the web-based frontend, delivering a live blockchain application within minutes. This “prompt-to-dApp” approach dramatically lowers the barriers to Web3 development by removing the need to write code or navigate complex developer tools.The result is that developers, entrepreneurs, and even non-technical users can go from an idea to a deployed dApp faster and easier than ever before.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Nyvo (NYVO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Nyvo (w USD)

Jaka będzie wartość Nyvo (NYVO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nyvo (NYVO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nyvo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nyvo!

NYVO na lokalne waluty

Tokenomika Nyvo (NYVO)

Zrozumienie tokenomiki Nyvo (NYVO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NYVOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nyvo (NYVO)

Jaka jest dziś wartość Nyvo (NYVO)?
Aktualna cena NYVO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NYVO do USD?
Aktualna cena NYVO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nyvo?
Kapitalizacja rynkowa dla NYVO wynosi $ 5.98K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NYVO w obiegu?
W obiegu NYVO znajduje się 973.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NYVO?
NYVO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NYVO?
NYVO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NYVO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NYVO wynosi -- USD.
Czy w tym roku NYVO pójdzie wyżej?
NYVO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NYVO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:04:08 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Nyvo (NYVO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,109.67
$103,109.67$103,109.67

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.89
$3,378.89$3,378.89

-0.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.80
$158.80$158.80

-1.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,109.67
$103,109.67$103,109.67

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.89
$3,378.89$3,378.89

-0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3241
$2.3241$2.3241

+2.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.80
$158.80$158.80

-1.07%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0840
$1.0840$1.0840

-0.11%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000850
$0.0000000850$0.0000000850

+462.91%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2189
$0.2189$0.2189

+337.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006250
$0.000006250$0.000006250

+231.03%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23955
$0.23955$0.23955

+88.96%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000003980
$0.000000000000000000003980$0.000000000000000000003980

+80.82%