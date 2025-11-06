Informacje o cenie Nyan Cat (NYAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00148978 $ 0.00148978 $ 0.00148978 Minimum 24h $ 0.00177455 $ 0.00177455 $ 0.00177455 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00148978$ 0.00148978 $ 0.00148978 Maksimum 24h $ 0.00177455$ 0.00177455 $ 0.00177455 Historyczne maksimum $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.25% Zmiana ceny (1D) +15.56% Zmiana ceny (7D) -38.15% Zmiana ceny (7D) -38.15%

Aktualna cena Nyan Cat (NYAN) wynosi $0.00172159. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NYAN wahał się między $ 0.00148978 a $ 0.00177455, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NYAN w historii to $ 0.00637036, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NYAN zmieniły się o -1.25% w ciągu ostatniej godziny, o +15.56% w ciągu 24 godzin i o -38.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nyan Cat (NYAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Podaż w obiegu 999.98M 999.98M 999.98M Całkowita podaż 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Obecna kapitalizacja rynkowa Nyan Cat wynosi $ 1.72M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NYAN w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999979528.701393. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.72M.