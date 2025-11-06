Informacje o cenie Nya (NYA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.31% Zmiana ceny (1D) +2.33% Zmiana ceny (7D) -13.84% Zmiana ceny (7D) -13.84%

Aktualna cena Nya (NYA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NYA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NYA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NYA zmieniły się o +0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +2.33% w ciągu 24 godzin i o -13.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nya (NYA)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Podaż w obiegu 36.77T 36.77T 36.77T Całkowita podaż 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91

Obecna kapitalizacja rynkowa Nya wynosi $ 3.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NYA w obiegu wynosi 36.77T, przy całkowitej podaży 36830899415101.91. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.81M.