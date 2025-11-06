Informacje o cenie nunu (NUNU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00768959$ 0.00768959 $ 0.00768959 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) +36.12% Zmiana ceny (7D) +4.66% Zmiana ceny (7D) +4.66%

Aktualna cena nunu (NUNU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NUNU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NUNU w historii to $ 0.00768959, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NUNU zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +36.12% w ciągu 24 godzin i o +4.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o nunu (NUNU)

Kapitalizacja rynkowa $ 341.58K$ 341.58K $ 341.58K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 341.58K$ 341.58K $ 341.58K Podaż w obiegu 999.95M 999.95M 999.95M Całkowita podaż 999,954,130.956148 999,954,130.956148 999,954,130.956148

Obecna kapitalizacja rynkowa nunu wynosi $ 341.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NUNU w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999954130.956148. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 341.58K.