GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Nuff Respect to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NUFR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NUFR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Nuff Respect to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NUFR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NUFR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NUFR

Informacje o cenie NUFR

Czym jest NUFR

Oficjalna strona internetowa NUFR

Tokenomika NUFR

Prognoza cen NUFR

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Nuff Respect

Cena Nuff Respect (NUFR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NUFR do USD:

$0.00026219
$0.00026219$0.00026219
+2.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Nuff Respect (NUFR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:03:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Nuff Respect (NUFR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.47%

-18.05%

-18.05%

Aktualna cena Nuff Respect (NUFR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NUFR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NUFR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NUFR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.47% w ciągu 24 godzin i o -18.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nuff Respect (NUFR)

$ 209.74K
$ 209.74K$ 209.74K

--
----

$ 262.18K
$ 262.18K$ 262.18K

799.97M
799.97M 799.97M

999,966,579.9507906
999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

Obecna kapitalizacja rynkowa Nuff Respect wynosi $ 209.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NUFR w obiegu wynosi 799.97M, przy całkowitej podaży 999966579.9507906. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 262.18K.

Historia ceny Nuff Respect (NUFR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nuff Respect do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nuff Respect do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nuff Respect do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nuff Respect do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.47%
30 Dni$ 0-19.33%
60 dni$ 0+74.03%
90 dni$ 0--

Co to jest Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Nuff Respect (NUFR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Nuff Respect (w USD)

Jaka będzie wartość Nuff Respect (NUFR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nuff Respect (NUFR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nuff Respect.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nuff Respect!

NUFR na lokalne waluty

Tokenomika Nuff Respect (NUFR)

Zrozumienie tokenomiki Nuff Respect (NUFR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NUFRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nuff Respect (NUFR)

Jaka jest dziś wartość Nuff Respect (NUFR)?
Aktualna cena NUFR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NUFR do USD?
Aktualna cena NUFR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nuff Respect?
Kapitalizacja rynkowa dla NUFR wynosi $ 209.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NUFR w obiegu?
W obiegu NUFR znajduje się 799.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NUFR?
NUFR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NUFR?
NUFR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NUFR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NUFR wynosi -- USD.
Czy w tym roku NUFR pójdzie wyżej?
NUFR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NUFR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:03:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Nuff Respect (NUFR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,089.59
$103,089.59$103,089.59

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.07
$3,378.07$3,378.07

-0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.76
$158.76$158.76

-1.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,089.59
$103,089.59$103,089.59

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.07
$3,378.07$3,378.07

-0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3239
$2.3239$2.3239

+2.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.76
$158.76$158.76

-1.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0832
$1.0832$1.0832

-0.18%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000882
$0.0000000882$0.0000000882

+484.10%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2189
$0.2189$0.2189

+337.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006250
$0.000006250$0.000006250

+231.03%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23800
$0.23800$0.23800

+87.74%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000003980
$0.000000000000000000003980$0.000000000000000000003980

+80.82%