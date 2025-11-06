Informacje o cenie NOTAI (NOTAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.62% Zmiana ceny (1D) +8.39% Zmiana ceny (7D) -33.04% Zmiana ceny (7D) -33.04%

Aktualna cena NOTAI (NOTAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOTAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOTAI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOTAI zmieniły się o +0.62% w ciągu ostatniej godziny, o +8.39% w ciągu 24 godzin i o -33.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NOTAI (NOTAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 322.76K$ 322.76K $ 322.76K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 339.75K$ 339.75K $ 339.75K Podaż w obiegu 95.00B 95.00B 95.00B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa NOTAI wynosi $ 322.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOTAI w obiegu wynosi 95.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 339.75K.