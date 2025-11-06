Informacje o cenie Nosey (NOSEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00002713 $ 0.00002713 $ 0.00002713 Minimum 24h $ 0.00003101 $ 0.00003101 $ 0.00003101 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00002713$ 0.00002713 $ 0.00002713 Maksimum 24h $ 0.00003101$ 0.00003101 $ 0.00003101 Historyczne maksimum $ 0.0012941$ 0.0012941 $ 0.0012941 Najniższa cena $ 0.00001884$ 0.00001884 $ 0.00001884 Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) +11.18% Zmiana ceny (7D) -28.89% Zmiana ceny (7D) -28.89%

Aktualna cena Nosey (NOSEY) wynosi $0.00003029. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOSEY wahał się między $ 0.00002713 a $ 0.00003101, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOSEY w historii to $ 0.0012941, a najniższy to $ 0.00001884.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOSEY zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +11.18% w ciągu 24 godzin i o -28.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nosey (NOSEY)

Kapitalizacja rynkowa $ 30.26K$ 30.26K $ 30.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.26K$ 30.26K $ 30.26K Podaż w obiegu 998.94M 998.94M 998.94M Całkowita podaż 998,939,587.638259 998,939,587.638259 998,939,587.638259

Obecna kapitalizacja rynkowa Nosey wynosi $ 30.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOSEY w obiegu wynosi 998.94M, przy całkowitej podaży 998939587.638259. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.26K.