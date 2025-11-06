GiełdaDEX+
Aktualna cena Nosey to 0.00003029 USD. Śledź aktualizacje cen NOSEY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NOSEY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NOSEY

Informacje o cenie NOSEY

Czym jest NOSEY

Oficjalna strona internetowa NOSEY

Tokenomika NOSEY

Prognoza cen NOSEY

Cena Nosey (NOSEY)

Aktualna cena 1 NOSEY do USD:

--
----
+11.10%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Nosey (NOSEY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:03:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Nosey (NOSEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002713
$ 0.00002713
Minimum 24h
$ 0.00003101
$ 0.00003101
Maksimum 24h

$ 0.00002713
$ 0.00002713

$ 0.00003101
$ 0.00003101

$ 0.0012941
$ 0.0012941

$ 0.00001884
$ 0.00001884

-0.48%

+11.18%

-28.89%

-28.89%

Aktualna cena Nosey (NOSEY) wynosi $0.00003029. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOSEY wahał się między $ 0.00002713 a $ 0.00003101, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOSEY w historii to $ 0.0012941, a najniższy to $ 0.00001884.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOSEY zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +11.18% w ciągu 24 godzin i o -28.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nosey (NOSEY)

$ 30.26K
$ 30.26K

--
--

$ 30.26K
$ 30.26K

998.94M
998.94M

998,939,587.638259
998,939,587.638259

Obecna kapitalizacja rynkowa Nosey wynosi $ 30.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOSEY w obiegu wynosi 998.94M, przy całkowitej podaży 998939587.638259. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.26K.

Historia ceny Nosey (NOSEY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nosey do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nosey do USD wyniosła $ +0.0000015687.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nosey do USD wyniosła $ -0.0000219903.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nosey do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+11.18%
30 Dni$ +0.0000015687+5.18%
60 dni$ -0.0000219903-72.59%
90 dni$ 0--

Co to jest Nosey (NOSEY)

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain.

The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community.

Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Nosey (NOSEY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Nosey (w USD)

Jaka będzie wartość Nosey (NOSEY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nosey (NOSEY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nosey.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nosey!

NOSEY na lokalne waluty

Tokenomika Nosey (NOSEY)

Zrozumienie tokenomiki Nosey (NOSEY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NOSEYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nosey (NOSEY)

Jaka jest dziś wartość Nosey (NOSEY)?
Aktualna cena NOSEY w USD wynosi 0.00003029USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NOSEY do USD?
Aktualna cena NOSEY w USD wynosi $ 0.00003029. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nosey?
Kapitalizacja rynkowa dla NOSEY wynosi $ 30.26K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NOSEY w obiegu?
W obiegu NOSEY znajduje się 998.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NOSEY?
NOSEY osiąga ATH w wysokości 0.0012941 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NOSEY?
NOSEY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001884 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NOSEY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NOSEY wynosi -- USD.
Czy w tym roku NOSEY pójdzie wyżej?
NOSEY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NOSEY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:03:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Nosey (NOSEY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,188.53

$3,383.03

$158.98

$1.0001

$1,478.00

$103,188.53

$3,383.03

$2.3282

$158.98

$1.0878

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000853

$0.2189

$0.000006250

$0.23869

$0.000000000000000000003980

