Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.83% Zmiana ceny (1D) +3.75% Zmiana ceny (7D) +3.61%

Aktualna cena nose (NOSE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOSE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOSE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOSE zmieniły się o -0.83% w ciągu ostatniej godziny, o +3.75% w ciągu 24 godzin i o +3.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Kapitalizacja rynkowa $ 12.97K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.97K Podaż w obiegu 999.51M Całkowita podaż 999,512,332.99843

Obecna kapitalizacja rynkowa nose wynosi $ 12.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOSE w obiegu wynosi 999.51M, przy całkowitej podaży 999512332.99843. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.97K.