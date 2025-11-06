GiełdaDEX+
Aktualna cena Norexa to 0.00212503 USD. Śledź aktualizacje cen NRX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NRX łatwo w MEXC już teraz.

Cena Norexa (NRX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NRX do USD:

mexc
Norexa (NRX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:57:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Norexa (NRX) (USD)

Aktualna cena Norexa (NRX) wynosi $0.00212503. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NRX wahał się między $ 0.00204865 a $ 0.00216538, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NRX w historii to $ 0.01244581, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NRX zmieniły się o +0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +2.16% w ciągu 24 godzin i o -32.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Norexa (NRX)

Obecna kapitalizacja rynkowa Norexa wynosi $ 212.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NRX w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 212.73K.

Historia ceny Norexa (NRX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Norexa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Norexa do USD wyniosła $ -0.0012655439.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Norexa do USD wyniosła $ -0.0015088176.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Norexa do USD wyniosła $ -0.007166083799515274.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.16%
30 Dni$ -0.0012655439-59.55%
60 dni$ -0.0015088176-71.00%
90 dni$ -0.007166083799515274-77.12%

Co to jest Norexa (NRX)

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Norexa (w USD)

Jaka będzie wartość Norexa (NRX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Norexa (NRX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Norexa.

Sprawdź teraz prognozę ceny Norexa!

NRX na lokalne waluty

Tokenomika Norexa (NRX)

Zrozumienie tokenomiki Norexa (NRX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NRXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Norexa (NRX)

Jaka jest dziś wartość Norexa (NRX)?
Aktualna cena NRX w USD wynosi 0.00212503USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NRX do USD?
Aktualna cena NRX w USD wynosi $ 0.00212503. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Norexa?
Kapitalizacja rynkowa dla NRX wynosi $ 212.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NRX w obiegu?
W obiegu NRX znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NRX?
NRX osiąga ATH w wysokości 0.01244581 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NRX?
NRX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NRX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NRX wynosi -- USD.
Czy w tym roku NRX pójdzie wyżej?
NRX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NRX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:57:32 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

