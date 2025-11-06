Informacje o cenie Norexa (NRX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00204865 $ 0.00204865 $ 0.00204865 Minimum 24h $ 0.00216538 $ 0.00216538 $ 0.00216538 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00204865$ 0.00204865 $ 0.00204865 Maksimum 24h $ 0.00216538$ 0.00216538 $ 0.00216538 Historyczne maksimum $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.31% Zmiana ceny (1D) +2.16% Zmiana ceny (7D) -32.37% Zmiana ceny (7D) -32.37%

Aktualna cena Norexa (NRX) wynosi $0.00212503. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NRX wahał się między $ 0.00204865 a $ 0.00216538, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NRX w historii to $ 0.01244581, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NRX zmieniły się o +0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +2.16% w ciągu 24 godzin i o -32.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Norexa (NRX)

Kapitalizacja rynkowa $ 212.73K$ 212.73K $ 212.73K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 212.73K$ 212.73K $ 212.73K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Norexa wynosi $ 212.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NRX w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 212.73K.