Aktualna cena NONOS to 0.0068867 USD. Śledź aktualizacje cen NOX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NOX łatwo w MEXC już teraz.

Cena NONOS (NOX)

Aktualna cena 1 NOX do USD:

$0.0068867
$0.0068867$0.0068867
-13.70%1D
NONOS (NOX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie NONOS (NOX) (USD)

$ 0.00669071
$ 0.00669071$ 0.00669071
$ 0.00800926
$ 0.00800926$ 0.00800926
$ 0.00669071
$ 0.00669071$ 0.00669071

$ 0.00800926
$ 0.00800926$ 0.00800926

$ 0.01143162
$ 0.01143162$ 0.01143162

$ 0.0010326
$ 0.0010326$ 0.0010326

Aktualna cena NONOS (NOX) wynosi $0.0068867. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOX wahał się między $ 0.00669071 a $ 0.00800926, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOX w historii to $ 0.01143162, a najniższy to $ 0.0010326.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOX zmieniły się o +0.38% w ciągu ostatniej godziny, o -13.62% w ciągu 24 godzin i o -17.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M

$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M

798.29M
798.29M 798.29M

798,288,019.7788563
798,288,019.7788563 798,288,019.7788563

Obecna kapitalizacja rynkowa NONOS wynosi $ 5.50M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOX w obiegu wynosi 798.29M, przy całkowitej podaży 798288019.7788563. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.50M.

Historia ceny NONOS (NOX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny NONOS do USD wyniosła $ -0.001085906540786811.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny NONOS do USD wyniosła $ +0.0102881285.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny NONOS do USD wyniosła $ +0.0063132073.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny NONOS do USD wyniosła $ 0.

Co to jest NONOS (NOX)

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Jaka będzie wartość NONOS (NOX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NONOS (NOX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NONOS.

Sprawdź teraz prognozę ceny NONOS!

Zrozumienie tokenomiki NONOS (NOX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NOXjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość NONOS (NOX)?
Aktualna cena NOX w USD wynosi 0.0068867USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NOX do USD?
Aktualna cena NOX w USD wynosi $ 0.0068867. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NONOS?
Kapitalizacja rynkowa dla NOX wynosi $ 5.50M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NOX w obiegu?
W obiegu NOX znajduje się 798.29M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NOX?
NOX osiąga ATH w wysokości 0.01143162 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NOX?
NOX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0010326 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NOX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NOX wynosi -- USD.
Czy w tym roku NOX pójdzie wyżej?
NOX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NOX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

