Informacje o cenie NONOS (NOX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00669071 $ 0.00669071 $ 0.00669071 Minimum 24h $ 0.00800926 $ 0.00800926 $ 0.00800926 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00669071$ 0.00669071 $ 0.00669071 Maksimum 24h $ 0.00800926$ 0.00800926 $ 0.00800926 Historyczne maksimum $ 0.01143162$ 0.01143162 $ 0.01143162 Najniższa cena $ 0.0010326$ 0.0010326 $ 0.0010326 Zmiana ceny (1H) +0.38% Zmiana ceny (1D) -13.62% Zmiana ceny (7D) -17.49% Zmiana ceny (7D) -17.49%

Aktualna cena NONOS (NOX) wynosi $0.0068867. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOX wahał się między $ 0.00669071 a $ 0.00800926, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOX w historii to $ 0.01143162, a najniższy to $ 0.0010326.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOX zmieniły się o +0.38% w ciągu ostatniej godziny, o -13.62% w ciągu 24 godzin i o -17.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NONOS (NOX)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Podaż w obiegu 798.29M 798.29M 798.29M Całkowita podaż 798,288,019.7788563 798,288,019.7788563 798,288,019.7788563

Obecna kapitalizacja rynkowa NONOS wynosi $ 5.50M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOX w obiegu wynosi 798.29M, przy całkowitej podaży 798288019.7788563. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.50M.