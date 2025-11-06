GiełdaDEX+
Aktualna cena NOKKI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NOKKI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NOKKI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NOKKI

Informacje o cenie NOKKI

Czym jest NOKKI

Oficjalna strona internetowa NOKKI

Tokenomika NOKKI

Prognoza cen NOKKI

Cena NOKKI (NOKKI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NOKKI do USD:

--
----
0.00%1D
NOKKI (NOKKI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:03:01 (UTC+8)

Informacje o cenie NOKKI (NOKKI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0027141
$ 0.0027141$ 0.0027141

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-18.57%

-18.57%

Aktualna cena NOKKI (NOKKI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOKKI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOKKI w historii to $ 0.0027141, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOKKI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -18.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NOKKI (NOKKI)

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

--
----

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

999.28M
999.28M 999.28M

999,281,683.739346
999,281,683.739346 999,281,683.739346

Obecna kapitalizacja rynkowa NOKKI wynosi $ 7.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOKKI w obiegu wynosi 999.28M, przy całkowitej podaży 999281683.739346. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.79K.

Historia ceny NOKKI (NOKKI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny NOKKI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny NOKKI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny NOKKI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny NOKKI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-31.32%
60 dni$ 0-92.43%
90 dni$ 0--

Co to jest NOKKI (NOKKI)

NOKKI doesn’t rule through crowns or thrones. His way of holding the universe together comes from curiosity, humor, and a spark of wonder. Every orbit, every falling star, every strange ripple across the galaxy carries his touch. He reminds us that the cosmos is not just cold and distant — it can also feel alive, clumsy, and strangely warm.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla NOKKI (NOKKI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny NOKKI (w USD)

Jaka będzie wartość NOKKI (NOKKI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NOKKI (NOKKI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NOKKI.

Sprawdź teraz prognozę ceny NOKKI!

NOKKI na lokalne waluty

Tokenomika NOKKI (NOKKI)

Zrozumienie tokenomiki NOKKI (NOKKI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NOKKIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące NOKKI (NOKKI)

Jaka jest dziś wartość NOKKI (NOKKI)?
Aktualna cena NOKKI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NOKKI do USD?
Aktualna cena NOKKI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NOKKI?
Kapitalizacja rynkowa dla NOKKI wynosi $ 7.79K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NOKKI w obiegu?
W obiegu NOKKI znajduje się 999.28M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NOKKI?
NOKKI osiąga ATH w wysokości 0.0027141 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NOKKI?
NOKKI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NOKKI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NOKKI wynosi -- USD.
Czy w tym roku NOKKI pójdzie wyżej?
NOKKI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NOKKI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:03:01 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

