GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Niuma to 0.00006318 USD. Śledź aktualizacje cen NIUMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NIUMA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Niuma to 0.00006318 USD. Śledź aktualizacje cen NIUMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NIUMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NIUMA

Informacje o cenie NIUMA

Czym jest NIUMA

Oficjalna strona internetowa NIUMA

Tokenomika NIUMA

Prognoza cen NIUMA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Niuma

Cena Niuma (NIUMA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NIUMA do USD:

--
----
+1.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Niuma (NIUMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:02:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Niuma (NIUMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00006045
$ 0.00006045$ 0.00006045
Minimum 24h
$ 0.00006336
$ 0.00006336$ 0.00006336
Maksimum 24h

$ 0.00006045
$ 0.00006045$ 0.00006045

$ 0.00006336
$ 0.00006336$ 0.00006336

$ 0.00033626
$ 0.00033626$ 0.00033626

$ 0.00005659
$ 0.00005659$ 0.00005659

+0.58%

+1.65%

-35.95%

-35.95%

Aktualna cena Niuma (NIUMA) wynosi $0.00006318. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NIUMA wahał się między $ 0.00006045 a $ 0.00006336, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NIUMA w historii to $ 0.00033626, a najniższy to $ 0.00005659.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NIUMA zmieniły się o +0.58% w ciągu ostatniej godziny, o +1.65% w ciągu 24 godzin i o -35.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Niuma (NIUMA)

$ 61.62K
$ 61.62K$ 61.62K

--
----

$ 61.62K
$ 61.62K$ 61.62K

975.24M
975.24M 975.24M

975,244,751.4777322
975,244,751.4777322 975,244,751.4777322

Obecna kapitalizacja rynkowa Niuma wynosi $ 61.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NIUMA w obiegu wynosi 975.24M, przy całkowitej podaży 975244751.4777322. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 61.62K.

Historia ceny Niuma (NIUMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Niuma do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Niuma do USD wyniosła $ -0.0000439787.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Niuma do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Niuma do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.65%
30 Dni$ -0.0000439787-69.60%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Niuma (NIUMA)

"Oxen and horses" symbolize the true creators of the vast majority of the world's wealth and value. $NIUMA brings this cultural IP to the blockchain, giving it a new meaning: it is no longer a neglected labor force, but an awakening consensus force. $NIUMA - Culture builds consensus Cultural consensus × Financial Revolution: IP familiar to hundreds of millions of people + the strongest narrative in the cryptocurrency world = explosive potential Grassroots awakening, refusing to be silent: This is the currency of ordinary people, advocating for all underestimated strivers

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Niuma (NIUMA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Niuma (w USD)

Jaka będzie wartość Niuma (NIUMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Niuma (NIUMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Niuma.

Sprawdź teraz prognozę ceny Niuma!

NIUMA na lokalne waluty

Tokenomika Niuma (NIUMA)

Zrozumienie tokenomiki Niuma (NIUMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NIUMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Niuma (NIUMA)

Jaka jest dziś wartość Niuma (NIUMA)?
Aktualna cena NIUMA w USD wynosi 0.00006318USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NIUMA do USD?
Aktualna cena NIUMA w USD wynosi $ 0.00006318. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Niuma?
Kapitalizacja rynkowa dla NIUMA wynosi $ 61.62K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NIUMA w obiegu?
W obiegu NIUMA znajduje się 975.24M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NIUMA?
NIUMA osiąga ATH w wysokości 0.00033626 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NIUMA?
NIUMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005659 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NIUMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NIUMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku NIUMA pójdzie wyżej?
NIUMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NIUMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:02:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Niuma (NIUMA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,154.23
$103,154.23$103,154.23

-0.55%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.46
$3,381.46$3,381.46

-0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.00
$159.00$159.00

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,154.23
$103,154.23$103,154.23

-0.55%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.46
$3,381.46$3,381.46

-0.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3259
$2.3259$2.3259

+2.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.00
$159.00$159.00

-0.94%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0891
$1.0891$1.0891

+0.35%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000887
$0.0000000887$0.0000000887

+487.41%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2186
$0.2186$0.2186

+337.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007000
$0.000007000$0.000007000

+270.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23520
$0.23520$0.23520

+85.53%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000003980
$0.000000000000000000003980$0.000000000000000000003980

+80.82%