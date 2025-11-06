Informacje o cenie Niuma (NIUMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00006045 $ 0.00006045 $ 0.00006045 Minimum 24h $ 0.00006336 $ 0.00006336 $ 0.00006336 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00006045$ 0.00006045 $ 0.00006045 Maksimum 24h $ 0.00006336$ 0.00006336 $ 0.00006336 Historyczne maksimum $ 0.00033626$ 0.00033626 $ 0.00033626 Najniższa cena $ 0.00005659$ 0.00005659 $ 0.00005659 Zmiana ceny (1H) +0.58% Zmiana ceny (1D) +1.65% Zmiana ceny (7D) -35.95% Zmiana ceny (7D) -35.95%

Aktualna cena Niuma (NIUMA) wynosi $0.00006318. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NIUMA wahał się między $ 0.00006045 a $ 0.00006336, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NIUMA w historii to $ 0.00033626, a najniższy to $ 0.00005659.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NIUMA zmieniły się o +0.58% w ciągu ostatniej godziny, o +1.65% w ciągu 24 godzin i o -35.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Niuma (NIUMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 61.62K$ 61.62K $ 61.62K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 61.62K$ 61.62K $ 61.62K Podaż w obiegu 975.24M 975.24M 975.24M Całkowita podaż 975,244,751.4777322 975,244,751.4777322 975,244,751.4777322

Obecna kapitalizacja rynkowa Niuma wynosi $ 61.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NIUMA w obiegu wynosi 975.24M, przy całkowitej podaży 975244751.4777322. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 61.62K.