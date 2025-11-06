Informacje o cenie Nikepig (NIKEPIG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00122757 $ 0.00122757 $ 0.00122757 Minimum 24h $ 0.00125596 $ 0.00125596 $ 0.00125596 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00122757$ 0.00122757 $ 0.00122757 Maksimum 24h $ 0.00125596$ 0.00125596 $ 0.00125596 Historyczne maksimum $ 0.01797996$ 0.01797996 $ 0.01797996 Najniższa cena $ 0.00117187$ 0.00117187 $ 0.00117187 Zmiana ceny (1H) -0.53% Zmiana ceny (1D) +0.15% Zmiana ceny (7D) -26.36% Zmiana ceny (7D) -26.36%

Aktualna cena Nikepig (NIKEPIG) wynosi $0.00124132. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NIKEPIG wahał się między $ 0.00122757 a $ 0.00125596, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NIKEPIG w historii to $ 0.01797996, a najniższy to $ 0.00117187.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NIKEPIG zmieniły się o -0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +0.15% w ciągu 24 godzin i o -26.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nikepig (NIKEPIG)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Podaż w obiegu 899.72M 899.72M 899.72M Całkowita podaż 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nikepig wynosi $ 1.13M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NIKEPIG w obiegu wynosi 899.72M, przy całkowitej podaży 899717800.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.13M.