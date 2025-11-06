Informacje o cenie Nia (NIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.264077 $ 0.264077 $ 0.264077 Minimum 24h $ 0.276016 $ 0.276016 $ 0.276016 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.264077$ 0.264077 $ 0.264077 Maksimum 24h $ 0.276016$ 0.276016 $ 0.276016 Historyczne maksimum $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Najniższa cena $ 0.223366$ 0.223366 $ 0.223366 Zmiana ceny (1H) -0.69% Zmiana ceny (1D) +0.25% Zmiana ceny (7D) +0.24% Zmiana ceny (7D) +0.24%

Aktualna cena Nia (NIA) wynosi $0.26692. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NIA wahał się między $ 0.264077 a $ 0.276016, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NIA w historii to $ 0.9085, a najniższy to $ 0.223366.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NIA zmieniły się o -0.69% w ciągu ostatniej godziny, o +0.25% w ciągu 24 godzin i o +0.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nia (NIA)

Kapitalizacja rynkowa $ 80.08K$ 80.08K $ 80.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 266.95K$ 266.95K $ 266.95K Podaż w obiegu 300.00K 300.00K 300.00K Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nia wynosi $ 80.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NIA w obiegu wynosi 300.00K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 266.95K.