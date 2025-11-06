GiełdaDEX+
Aktualna cena Nia to 0.26692 USD. Śledź aktualizacje cen NIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NIA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NIA

Informacje o cenie NIA

Czym jest NIA

Biała księga NIA

Oficjalna strona internetowa NIA

Tokenomika NIA

Prognoza cen NIA

Logo Nia

Cena Nia (NIA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NIA do USD:

$0.26692
$0.26692
+0.10%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Nia (NIA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:02:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Nia (NIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.264077
$ 0.264077
Minimum 24h
$ 0.276016
$ 0.276016
Maksimum 24h

$ 0.264077
$ 0.264077

$ 0.276016
$ 0.276016

$ 0.9085
$ 0.9085

$ 0.223366
$ 0.223366

-0.69%

+0.25%

+0.24%

+0.24%

Aktualna cena Nia (NIA) wynosi $0.26692. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NIA wahał się między $ 0.264077 a $ 0.276016, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NIA w historii to $ 0.9085, a najniższy to $ 0.223366.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NIA zmieniły się o -0.69% w ciągu ostatniej godziny, o +0.25% w ciągu 24 godzin i o +0.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nia (NIA)

$ 80.08K
$ 80.08K

--
--

$ 266.95K
$ 266.95K

300.00K
300.00K

1,000,000.0
1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nia wynosi $ 80.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NIA w obiegu wynosi 300.00K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 266.95K.

Historia ceny Nia (NIA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nia do USD wyniosła $ +0.0006594.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nia do USD wyniosła $ -0.1678812291.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nia do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nia do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0006594+0.25%
30 Dni$ -0.1678812291-62.89%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Nia (NIA)

SomniaExchange is a gamified decentralized exchange (DEX) developed by GingerLabs, operating on the Somnia network. Built independently without VC funding or paid influencers, the platform enables efficient token swaps and liquidity aggregation.

Users can swap tokens, provide liquidity, earn NFTs, and engage with gamified mechanics to collect rewards. Every first time swapper receives FEED token, which they can use to feed their chickens and collect new eggs.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Nia (w USD)

Jaka będzie wartość Nia (NIA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nia (NIA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nia.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nia!

NIA na lokalne waluty

Tokenomika Nia (NIA)

Zrozumienie tokenomiki Nia (NIA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NIAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nia (NIA)

Jaka jest dziś wartość Nia (NIA)?
Aktualna cena NIA w USD wynosi 0.26692USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NIA do USD?
Aktualna cena NIA w USD wynosi $ 0.26692. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nia?
Kapitalizacja rynkowa dla NIA wynosi $ 80.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NIA w obiegu?
W obiegu NIA znajduje się 300.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NIA?
NIA osiąga ATH w wysokości 0.9085 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NIA?
NIA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.223366 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NIA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NIA wynosi -- USD.
Czy w tym roku NIA pójdzie wyżej?
NIA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NIA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:02:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Nia (NIA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,167.77

$3,381.67

$159.06

$1.0001

$1,478.00

$103,167.77

$3,381.67

$2.3263

$159.06

$1.0875

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000001060

$0.2188

$0.000007000

$0.23520

$0.000000000000000000003980

