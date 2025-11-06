GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Neza to 0.768647 USD. Śledź aktualizacje cen SN99 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SN99 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Neza to 0.768647 USD. Śledź aktualizacje cen SN99 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SN99 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SN99

Informacje o cenie SN99

Czym jest SN99

Oficjalna strona internetowa SN99

Tokenomika SN99

Prognoza cen SN99

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Neza

Cena Neza (SN99)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SN99 do USD:

$0.768647
$0.768647$0.768647
-2.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Neza (SN99) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:56:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Neza (SN99) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.736718
$ 0.736718$ 0.736718
Minimum 24h
$ 0.802437
$ 0.802437$ 0.802437
Maksimum 24h

$ 0.736718
$ 0.736718$ 0.736718

$ 0.802437
$ 0.802437$ 0.802437

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

$ 0.422352
$ 0.422352$ 0.422352

+1.21%

-2.31%

-16.87%

-16.87%

Aktualna cena Neza (SN99) wynosi $0.768647. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN99 wahał się między $ 0.736718 a $ 0.802437, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN99 w historii to $ 1.91, a najniższy to $ 0.422352.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN99 zmieniły się o +1.21% w ciągu ostatniej godziny, o -2.31% w ciągu 24 godzin i o -16.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Neza (SN99)

$ 976.34K
$ 976.34K$ 976.34K

--
----

$ 976.34K
$ 976.34K$ 976.34K

1.27M
1.27M 1.27M

1,270,199.547349488
1,270,199.547349488 1,270,199.547349488

Obecna kapitalizacja rynkowa Neza wynosi $ 976.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN99 w obiegu wynosi 1.27M, przy całkowitej podaży 1270199.547349488. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 976.34K.

Historia ceny Neza (SN99) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Neza do USD wyniosła $ -0.0182354092036317.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Neza do USD wyniosła $ +0.1112925528.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Neza do USD wyniosła $ +0.1160838370.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Neza do USD wyniosła $ -0.2372770825344327.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0182354092036317-2.31%
30 Dni$ +0.1112925528+14.48%
60 dni$ +0.1160838370+15.10%
90 dni$ -0.2372770825344327-23.58%

Co to jest Neza (SN99)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Neza (SN99)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Neza (w USD)

Jaka będzie wartość Neza (SN99) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Neza (SN99) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Neza.

Sprawdź teraz prognozę ceny Neza!

SN99 na lokalne waluty

Tokenomika Neza (SN99)

Zrozumienie tokenomiki Neza (SN99) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SN99już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Neza (SN99)

Jaka jest dziś wartość Neza (SN99)?
Aktualna cena SN99 w USD wynosi 0.768647USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SN99 do USD?
Aktualna cena SN99 w USD wynosi $ 0.768647. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Neza?
Kapitalizacja rynkowa dla SN99 wynosi $ 976.34K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SN99 w obiegu?
W obiegu SN99 znajduje się 1.27M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SN99?
SN99 osiąga ATH w wysokości 1.91 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SN99?
SN99 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.422352 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SN99?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SN99 wynosi -- USD.
Czy w tym roku SN99 pójdzie wyżej?
SN99 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SN99, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:56:30 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Neza (SN99)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,627.29
$103,627.29$103,627.29

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.02
$3,432.02$3,432.02

+0.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.37
$162.37$162.37

+1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,627.29
$103,627.29$103,627.29

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.02
$3,432.02$3,432.02

+0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3598
$2.3598$2.3598

+3.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.37
$162.37$162.37

+1.15%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1530
$1.1530$1.1530

+6.24%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03468
$0.03468$0.03468

+38.72%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00387
$0.00387$0.00387

-48.40%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010969
$0.000010969$0.000010969

+480.98%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2317
$0.2317$0.2317

+363.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4842
$1.4842$1.4842

+82.96%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01878
$0.01878$0.01878

+50.24%