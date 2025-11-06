Informacje o cenie Neza (SN99) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.736718 $ 0.736718 $ 0.736718 Minimum 24h $ 0.802437 $ 0.802437 $ 0.802437 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.736718$ 0.736718 $ 0.736718 Maksimum 24h $ 0.802437$ 0.802437 $ 0.802437 Historyczne maksimum $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Najniższa cena $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 Zmiana ceny (1H) +1.21% Zmiana ceny (1D) -2.31% Zmiana ceny (7D) -16.87% Zmiana ceny (7D) -16.87%

Aktualna cena Neza (SN99) wynosi $0.768647. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN99 wahał się między $ 0.736718 a $ 0.802437, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN99 w historii to $ 1.91, a najniższy to $ 0.422352.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN99 zmieniły się o +1.21% w ciągu ostatniej godziny, o -2.31% w ciągu 24 godzin i o -16.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Neza (SN99)

Kapitalizacja rynkowa $ 976.34K$ 976.34K $ 976.34K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 976.34K$ 976.34K $ 976.34K Podaż w obiegu 1.27M 1.27M 1.27M Całkowita podaż 1,270,199.547349488 1,270,199.547349488 1,270,199.547349488

Obecna kapitalizacja rynkowa Neza wynosi $ 976.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN99 w obiegu wynosi 1.27M, przy całkowitej podaży 1270199.547349488. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 976.34K.