Informacje o cenie Nexora (NEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.190014 $ 0.190014 $ 0.190014 Minimum 24h $ 0.202643 $ 0.202643 $ 0.202643 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.190014$ 0.190014 $ 0.190014 Maksimum 24h $ 0.202643$ 0.202643 $ 0.202643 Historyczne maksimum $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 Najniższa cena $ 0.179094$ 0.179094 $ 0.179094 Zmiana ceny (1H) +0.50% Zmiana ceny (1D) +3.27% Zmiana ceny (7D) -17.78% Zmiana ceny (7D) -17.78%

Aktualna cena Nexora (NEX) wynosi $0.200283. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEX wahał się między $ 0.190014 a $ 0.202643, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEX w historii to $ 0.405217, a najniższy to $ 0.179094.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEX zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +3.27% w ciągu 24 godzin i o -17.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nexora (NEX)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.22M$ 11.22M $ 11.22M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.03M$ 20.03M $ 20.03M Podaż w obiegu 56.00M 56.00M 56.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nexora wynosi $ 11.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEX w obiegu wynosi 56.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.03M.