Informacje o cenie NEUY (NEUY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03147948 $ 0.03147948 $ 0.03147948 Minimum 24h $ 0.03310686 $ 0.03310686 $ 0.03310686 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03147948$ 0.03147948 $ 0.03147948 Maksimum 24h $ 0.03310686$ 0.03310686 $ 0.03310686 Historyczne maksimum $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Najniższa cena $ 0.0127721$ 0.0127721 $ 0.0127721 Zmiana ceny (1H) +0.96% Zmiana ceny (1D) +2.78% Zmiana ceny (7D) -10.96% Zmiana ceny (7D) -10.96%

Aktualna cena NEUY (NEUY) wynosi $0.03289414. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEUY wahał się między $ 0.03147948 a $ 0.03310686, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEUY w historii to $ 1.51, a najniższy to $ 0.0127721.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEUY zmieniły się o +0.96% w ciągu ostatniej godziny, o +2.78% w ciągu 24 godzin i o -10.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NEUY (NEUY)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Podaż w obiegu 64.08M 64.08M 64.08M Całkowita podaż 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa NEUY wynosi $ 2.10M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEUY w obiegu wynosi 64.08M, przy całkowitej podaży 71280000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.34M.