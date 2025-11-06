GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena NETWORKCITIES to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CITIES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CITIES łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena NETWORKCITIES to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CITIES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CITIES łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CITIES

Informacje o cenie CITIES

Czym jest CITIES

Oficjalna strona internetowa CITIES

Tokenomika CITIES

Prognoza cen CITIES

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo NETWORKCITIES

Cena NETWORKCITIES (CITIES)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CITIES do USD:

$0.00037271
$0.00037271$0.00037271
+1.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
NETWORKCITIES (CITIES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:56:05 (UTC+8)

Informacje o cenie NETWORKCITIES (CITIES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196208
$ 0.00196208$ 0.00196208

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

+1.35%

+15.73%

+15.73%

Aktualna cena NETWORKCITIES (CITIES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CITIES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CITIES w historii to $ 0.00196208, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CITIES zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +1.35% w ciągu 24 godzin i o +15.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NETWORKCITIES (CITIES)

$ 372.70K
$ 372.70K$ 372.70K

--
----

$ 372.70K
$ 372.70K$ 372.70K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,262.5074646
999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

Obecna kapitalizacja rynkowa NETWORKCITIES wynosi $ 372.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CITIES w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999953262.5074646. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 372.70K.

Historia ceny NETWORKCITIES (CITIES) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny NETWORKCITIES do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny NETWORKCITIES do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny NETWORKCITIES do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny NETWORKCITIES do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.35%
30 Dni$ 0-45.75%
60 dni$ 0+24.58%
90 dni$ 0--

Co to jest NETWORKCITIES (CITIES)

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game.

The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis.

BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic.

TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases.

GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities’ yields.

Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla NETWORKCITIES (CITIES)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny NETWORKCITIES (w USD)

Jaka będzie wartość NETWORKCITIES (CITIES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NETWORKCITIES (CITIES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NETWORKCITIES.

Sprawdź teraz prognozę ceny NETWORKCITIES!

CITIES na lokalne waluty

Tokenomika NETWORKCITIES (CITIES)

Zrozumienie tokenomiki NETWORKCITIES (CITIES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CITIESjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące NETWORKCITIES (CITIES)

Jaka jest dziś wartość NETWORKCITIES (CITIES)?
Aktualna cena CITIES w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CITIES do USD?
Aktualna cena CITIES w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NETWORKCITIES?
Kapitalizacja rynkowa dla CITIES wynosi $ 372.70K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CITIES w obiegu?
W obiegu CITIES znajduje się 999.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CITIES?
CITIES osiąga ATH w wysokości 0.00196208 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CITIES?
CITIES zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CITIES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CITIES wynosi -- USD.
Czy w tym roku CITIES pójdzie wyżej?
CITIES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CITIES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:56:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe NETWORKCITIES (CITIES)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,657.16
$103,657.16$103,657.16

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.86
$3,433.86$3,433.86

+1.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.46
$162.46$162.46

+1.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.89
$1,477.89$1,477.89

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,657.16
$103,657.16$103,657.16

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.86
$3,433.86$3,433.86

+1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3607
$2.3607$2.3607

+3.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.46
$162.46$162.46

+1.20%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1525
$1.1525$1.1525

+6.20%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03439
$0.03439$0.03439

+37.56%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00387
$0.00387$0.00387

-48.40%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011458
$0.000011458$0.000011458

+506.88%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2316
$0.2316$0.2316

+363.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4656
$1.4656$1.4656

+80.67%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01878
$0.01878$0.01878

+50.24%