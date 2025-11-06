Informacje o cenie NETWORKCITIES (CITIES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00196208$ 0.00196208 $ 0.00196208 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.50% Zmiana ceny (1D) +1.35% Zmiana ceny (7D) +15.73% Zmiana ceny (7D) +15.73%

Aktualna cena NETWORKCITIES (CITIES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CITIES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CITIES w historii to $ 0.00196208, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CITIES zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +1.35% w ciągu 24 godzin i o +15.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NETWORKCITIES (CITIES)

Kapitalizacja rynkowa $ 372.70K$ 372.70K $ 372.70K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 372.70K$ 372.70K $ 372.70K Podaż w obiegu 999.95M 999.95M 999.95M Całkowita podaż 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

Obecna kapitalizacja rynkowa NETWORKCITIES wynosi $ 372.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CITIES w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999953262.5074646. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 372.70K.