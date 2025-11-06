GiełdaDEX+
Aktualna cena NEMA to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NEMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NEMA

Informacje o cenie NEMA

Czym jest NEMA

Oficjalna strona internetowa NEMA

Tokenomika NEMA

Prognoza cen NEMA

Cena NEMA (NEMA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NEMA do USD:

-5.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
NEMA (NEMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:01:35 (UTC+8)

Informacje o cenie NEMA (NEMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+1.84%

-5.82%

-29.13%

-29.13%

Aktualna cena NEMA (NEMA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEMA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEMA w historii to $ 0.00195976, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEMA zmieniły się o +1.84% w ciągu ostatniej godziny, o -5.82% w ciągu 24 godzin i o -29.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NEMA (NEMA)

Obecna kapitalizacja rynkowa NEMA wynosi $ 219.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEMA w obiegu wynosi 942.09M, przy całkowitej podaży 992549780.223087. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 231.27K.

Historia ceny NEMA (NEMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny NEMA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny NEMA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny NEMA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny NEMA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.82%
30 Dni$ 0+1.87%
60 dni$ 0-53.68%
90 dni$ 0--

Co to jest NEMA (NEMA)

Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla NEMA (NEMA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny NEMA (w USD)

Jaka będzie wartość NEMA (NEMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NEMA (NEMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NEMA.

Sprawdź teraz prognozę ceny NEMA!

NEMA na lokalne waluty

Tokenomika NEMA (NEMA)

Zrozumienie tokenomiki NEMA (NEMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące NEMA (NEMA)

Jaka jest dziś wartość NEMA (NEMA)?
Aktualna cena NEMA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NEMA do USD?
Aktualna cena NEMA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NEMA?
Kapitalizacja rynkowa dla NEMA wynosi $ 219.52K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NEMA w obiegu?
W obiegu NEMA znajduje się 942.09M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEMA?
NEMA osiąga ATH w wysokości 0.00195976 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEMA?
NEMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NEMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku NEMA pójdzie wyżej?
NEMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:01:35 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe NEMA (NEMA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

