Informacje o cenie NEMA (NEMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00195976$ 0.00195976 $ 0.00195976 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.84% Zmiana ceny (1D) -5.82% Zmiana ceny (7D) -29.13% Zmiana ceny (7D) -29.13%

Aktualna cena NEMA (NEMA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEMA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEMA w historii to $ 0.00195976, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEMA zmieniły się o +1.84% w ciągu ostatniej godziny, o -5.82% w ciągu 24 godzin i o -29.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NEMA (NEMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 219.52K$ 219.52K $ 219.52K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 231.27K$ 231.27K $ 231.27K Podaż w obiegu 942.09M 942.09M 942.09M Całkowita podaż 992,549,780.223087 992,549,780.223087 992,549,780.223087

Obecna kapitalizacja rynkowa NEMA wynosi $ 219.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEMA w obiegu wynosi 942.09M, przy całkowitej podaży 992549780.223087. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 231.27K.