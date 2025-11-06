Informacje o cenie Nativ (NTV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.62% Zmiana ceny (1D) +2.02% Zmiana ceny (7D) +16.10% Zmiana ceny (7D) +16.10%

Aktualna cena Nativ (NTV) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NTV wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NTV w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NTV zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o +2.02% w ciągu 24 godzin i o +16.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nativ (NTV)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 98.12K$ 98.12K $ 98.12K Podaż w obiegu 29.53B 29.53B 29.53B Całkowita podaż 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nativ wynosi $ 19.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NTV w obiegu wynosi 29.53B, przy całkowitej podaży 148000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 98.12K.