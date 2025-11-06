Informacje o cenie naiive (NAIIVE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00263326$ 0.00263326 $ 0.00263326 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.71% Zmiana ceny (1D) +9.03% Zmiana ceny (7D) -19.97% Zmiana ceny (7D) -19.97%

Aktualna cena naiive (NAIIVE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NAIIVE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NAIIVE w historii to $ 0.00263326, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NAIIVE zmieniły się o +0.71% w ciągu ostatniej godziny, o +9.03% w ciągu 24 godzin i o -19.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o naiive (NAIIVE)

Kapitalizacja rynkowa $ 137.19K$ 137.19K $ 137.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 137.19K$ 137.19K $ 137.19K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa naiive wynosi $ 137.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NAIIVE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 137.19K.