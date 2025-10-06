Informacje o cenie MXY6900 (MXY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00017405 $ 0.00017405 $ 0.00017405 Minimum 24h $ 0.00019371 $ 0.00019371 $ 0.00019371 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00017405$ 0.00017405 $ 0.00017405 Maksimum 24h $ 0.00019371$ 0.00019371 $ 0.00019371 Historyczne maksimum $ 0.00231973$ 0.00231973 $ 0.00231973 Najniższa cena $ 0.00006168$ 0.00006168 $ 0.00006168 Zmiana ceny (1H) -0.24% Zmiana ceny (1D) -5.94% Zmiana ceny (7D) -14.92% Zmiana ceny (7D) -14.92%

Aktualna cena MXY6900 (MXY) wynosi $0.00018097. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MXY wahał się między $ 0.00017405 a $ 0.00019371, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MXY w historii to $ 0.00231973, a najniższy to $ 0.00006168.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MXY zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o -5.94% w ciągu 24 godzin i o -14.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MXY6900 (MXY)

Kapitalizacja rynkowa $ 180.82K$ 180.82K $ 180.82K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 180.82K$ 180.82K $ 180.82K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MXY6900 wynosi $ 180.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MXY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 180.82K.