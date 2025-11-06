GiełdaDEX+
Aktualna cena Musk It to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MUSKIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MUSKIT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MUSKIT

Informacje o cenie MUSKIT

Czym jest MUSKIT

Oficjalna strona internetowa MUSKIT

Tokenomika MUSKIT

Prognoza cen MUSKIT

Cena Musk It (MUSKIT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MUSKIT do USD:

$0.00019496
$0.00019496$0.00019496
+1.30%1D
Musk It (MUSKIT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Musk It (MUSKIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072781
$ 0.072781$ 0.072781

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+1.32%

-16.04%

-16.04%

Aktualna cena Musk It (MUSKIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUSKIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUSKIT w historii to $ 0.072781, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUSKIT zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +1.32% w ciągu 24 godzin i o -16.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Musk It (MUSKIT)

$ 194.95K
$ 194.95K$ 194.95K

--
----

$ 194.95K
$ 194.95K$ 194.95K

999.92M
999.92M 999.92M

999,924,356.70544
999,924,356.70544 999,924,356.70544

Obecna kapitalizacja rynkowa Musk It wynosi $ 194.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUSKIT w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999924356.70544. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 194.95K.

Historia ceny Musk It (MUSKIT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Musk It do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Musk It do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Musk It do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Musk It do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.32%
30 Dni$ 0-29.73%
60 dni$ 0-51.37%
90 dni$ 0--

Co to jest Musk It (MUSKIT)

The Musk It project is a meme-driven initiative that embodies the spirit of taking bold leaps and breaking barriers in both crypto culture and everyday life. Built purely as a celebration of humor, community, and viral energy, Musk It thrives on the power of its iconic slogan, to inspire a global audience. With no pretense of utility, Musk It focuses solely on fostering engagement, fun, and the pure joy of being part of a movement that challenges norms and celebrates action in the most entertaining way possible.

"The most entertaining outcome is the most likely"

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Musk It (MUSKIT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Musk It (w USD)

Jaka będzie wartość Musk It (MUSKIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Musk It (MUSKIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Musk It.

Sprawdź teraz prognozę ceny Musk It!

MUSKIT na lokalne waluty

Tokenomika Musk It (MUSKIT)

Zrozumienie tokenomiki Musk It (MUSKIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MUSKITjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Musk It (MUSKIT)

Jaka jest dziś wartość Musk It (MUSKIT)?
Aktualna cena MUSKIT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MUSKIT do USD?
Aktualna cena MUSKIT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Musk It?
Kapitalizacja rynkowa dla MUSKIT wynosi $ 194.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MUSKIT w obiegu?
W obiegu MUSKIT znajduje się 999.92M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MUSKIT?
MUSKIT osiąga ATH w wysokości 0.072781 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MUSKIT?
MUSKIT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MUSKIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MUSKIT wynosi -- USD.
Czy w tym roku MUSKIT pójdzie wyżej?
MUSKIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MUSKIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Musk It (MUSKIT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

