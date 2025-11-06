Informacje o cenie Musk It (MUSKIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.072781$ 0.072781 $ 0.072781 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.13% Zmiana ceny (1D) +1.32% Zmiana ceny (7D) -16.04% Zmiana ceny (7D) -16.04%

Aktualna cena Musk It (MUSKIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUSKIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUSKIT w historii to $ 0.072781, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUSKIT zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +1.32% w ciągu 24 godzin i o -16.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Musk It (MUSKIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 194.95K$ 194.95K $ 194.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 194.95K$ 194.95K $ 194.95K Podaż w obiegu 999.92M 999.92M 999.92M Całkowita podaż 999,924,356.70544 999,924,356.70544 999,924,356.70544

Obecna kapitalizacja rynkowa Musk It wynosi $ 194.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUSKIT w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999924356.70544. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 194.95K.