Informacje o cenie Mubarakah (MUBARAKAH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01080484$ 0.01080484 $ 0.01080484 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.13% Zmiana ceny (1D) +1.47% Zmiana ceny (7D) -27.69% Zmiana ceny (7D) -27.69%

Aktualna cena Mubarakah (MUBARAKAH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUBARAKAH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUBARAKAH w historii to $ 0.01080484, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUBARAKAH zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +1.47% w ciągu 24 godzin i o -27.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mubarakah (MUBARAKAH)

Kapitalizacja rynkowa $ 473.56K$ 473.56K $ 473.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 473.56K$ 473.56K $ 473.56K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mubarakah wynosi $ 473.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUBARAKAH w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 473.56K.