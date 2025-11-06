GiełdaDEX+
Aktualna cena Mr Puggles to 0.00001015 USD. Śledź aktualizacje cen PUGGLES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUGGLES łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PUGGLES

Informacje o cenie PUGGLES

Czym jest PUGGLES

Oficjalna strona internetowa PUGGLES

Tokenomika PUGGLES

Prognoza cen PUGGLES

Logo Mr Puggles

Cena Mr Puggles (PUGGLES)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PUGGLES do USD:

--
----
-5.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mr Puggles (PUGGLES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:00:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Mr Puggles (PUGGLES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00001012
$ 0.00001012$ 0.00001012
Minimum 24h
$ 0.00001083
$ 0.00001083$ 0.00001083
Maksimum 24h

$ 0.00001012
$ 0.00001012$ 0.00001012

$ 0.00001083
$ 0.00001083$ 0.00001083

$ 0.00017366
$ 0.00017366$ 0.00017366

$ 0.00000987
$ 0.00000987$ 0.00000987

-0.25%

-5.54%

-15.15%

-15.15%

Aktualna cena Mr Puggles (PUGGLES) wynosi $0.00001015. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUGGLES wahał się między $ 0.00001012 a $ 0.00001083, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUGGLES w historii to $ 0.00017366, a najniższy to $ 0.00000987.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUGGLES zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o -5.54% w ciągu 24 godzin i o -15.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mr Puggles (PUGGLES)

$ 10.15K
$ 10.15K$ 10.15K

--
----

$ 10.15K
$ 10.15K$ 10.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mr Puggles wynosi $ 10.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUGGLES w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.15K.

Historia ceny Mr Puggles (PUGGLES) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mr Puggles do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mr Puggles do USD wyniosła $ -0.0000063347.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mr Puggles do USD wyniosła $ -0.0000082731.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mr Puggles do USD wyniosła $ -0.00013896296757683394.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.54%
30 Dni$ -0.0000063347-62.41%
60 dni$ -0.0000082731-81.50%
90 dni$ -0.00013896296757683394-93.19%

Co to jest Mr Puggles (PUGGLES)

Mr. Puggles isn’t just another cool dog on Base — he’s a symbol of the perfect blend between tradition and the evolving future of digital culture. With his timeless sense of style and a playful wink that says, “Let’s do this,” Mr. Puggles represents both trust and forward-thinking innovation in the crypto space.

More than just a mascot, he’s a character that brings people together. He connects the old-school charm of loyalty and confidence with the new wave of decentralized tech, memes, and community-driven energy.

Whether you’re just beginning your crypto journey or you’re a seasoned holder with years in the game, Mr. Puggles welcomes you into a growing community on Base — one that’s not only passionate but is actively redefining what it means to be bullish in this new digital frontier.

Mr. Puggles isn’t just leading a project. He’s leading a movement.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Mr Puggles (PUGGLES)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Mr Puggles (w USD)

Jaka będzie wartość Mr Puggles (PUGGLES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mr Puggles (PUGGLES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mr Puggles.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mr Puggles!

PUGGLES na lokalne waluty

Tokenomika Mr Puggles (PUGGLES)

Zrozumienie tokenomiki Mr Puggles (PUGGLES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PUGGLESjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mr Puggles (PUGGLES)

Jaka jest dziś wartość Mr Puggles (PUGGLES)?
Aktualna cena PUGGLES w USD wynosi 0.00001015USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PUGGLES do USD?
Aktualna cena PUGGLES w USD wynosi $ 0.00001015. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mr Puggles?
Kapitalizacja rynkowa dla PUGGLES wynosi $ 10.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PUGGLES w obiegu?
W obiegu PUGGLES znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PUGGLES?
PUGGLES osiąga ATH w wysokości 0.00017366 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PUGGLES?
PUGGLES zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000987 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PUGGLES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PUGGLES wynosi -- USD.
Czy w tym roku PUGGLES pójdzie wyżej?
PUGGLES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PUGGLES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:00:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Mr Puggles (PUGGLES)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

