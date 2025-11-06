Informacje o cenie Mr Puggles (PUGGLES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001012 $ 0.00001012 $ 0.00001012 Minimum 24h $ 0.00001083 $ 0.00001083 $ 0.00001083 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001012$ 0.00001012 $ 0.00001012 Maksimum 24h $ 0.00001083$ 0.00001083 $ 0.00001083 Historyczne maksimum $ 0.00017366$ 0.00017366 $ 0.00017366 Najniższa cena $ 0.00000987$ 0.00000987 $ 0.00000987 Zmiana ceny (1H) -0.25% Zmiana ceny (1D) -5.54% Zmiana ceny (7D) -15.15% Zmiana ceny (7D) -15.15%

Aktualna cena Mr Puggles (PUGGLES) wynosi $0.00001015. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUGGLES wahał się między $ 0.00001012 a $ 0.00001083, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUGGLES w historii to $ 0.00017366, a najniższy to $ 0.00000987.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUGGLES zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o -5.54% w ciągu 24 godzin i o -15.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mr Puggles (PUGGLES)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mr Puggles wynosi $ 10.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUGGLES w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.15K.