Informacje o cenie MOTO (MOTO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00592703$ 0.00592703 $ 0.00592703 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.17% Zmiana ceny (1D) +16.49% Zmiana ceny (7D) -50.39% Zmiana ceny (7D) -50.39%

Aktualna cena MOTO (MOTO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOTO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOTO w historii to $ 0.00592703, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOTO zmieniły się o +1.17% w ciągu ostatniej godziny, o +16.49% w ciągu 24 godzin i o -50.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MOTO (MOTO)

Kapitalizacja rynkowa $ 809.57K$ 809.57K $ 809.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 809.57K$ 809.57K $ 809.57K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MOTO wynosi $ 809.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOTO w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 809.57K.