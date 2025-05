Co to jest Mops (MOPS)

Absolutely fair launch token! 5% of all tokens sent to Vitalik Butrein Address: https://etherscan.io/tx/0x8247ea24caeb8f22736c72dd67946f1666a3e78906942a0b66c96ebfbc504a32 95% of all tokens pooled into Uniswap V2 Liquidity Pool: https://etherscan.io/tx/0xde7d8f10e634a1f36054e5dae18b9e57214925448b32b3c106699ce3718f8b50 100% of liquidity pool tokens send to burn address: https://etherscan.io/tx/0x72ef97b7af5699ebc665249ff136859b5032175b020bc20659603fcf5ae1c9ab

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Mops (MOPS) Oficjalna strona internetowa