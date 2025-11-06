Informacje o cenie Moonsama (SAMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00206859 $ 0.00206859 $ 0.00206859 Minimum 24h $ 0.00251859 $ 0.00251859 $ 0.00251859 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00206859$ 0.00206859 $ 0.00206859 Maksimum 24h $ 0.00251859$ 0.00251859 $ 0.00251859 Historyczne maksimum $ 0.072871$ 0.072871 $ 0.072871 Najniższa cena $ 0.00180914$ 0.00180914 $ 0.00180914 Zmiana ceny (1H) +14.16% Zmiana ceny (1D) +3.28% Zmiana ceny (7D) -32.13% Zmiana ceny (7D) -32.13%

Aktualna cena Moonsama (SAMA) wynosi $0.00243847. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAMA wahał się między $ 0.00206859 a $ 0.00251859, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAMA w historii to $ 0.072871, a najniższy to $ 0.00180914.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAMA zmieniły się o +14.16% w ciągu ostatniej godziny, o +3.28% w ciągu 24 godzin i o -32.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moonsama (SAMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Podaż w obiegu 745.50M 745.50M 745.50M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Moonsama wynosi $ 1.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAMA w obiegu wynosi 745.50M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.44M.