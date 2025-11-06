GiełdaDEX+
Aktualna cena Moonsama to 0.00243847 USD. Śledź aktualizacje cen SAMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SAMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SAMA

Informacje o cenie SAMA

Czym jest SAMA

Oficjalna strona internetowa SAMA

Tokenomika SAMA

Prognoza cen SAMA

Logo Moonsama

Cena Moonsama (SAMA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SAMA do USD:

+3.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Moonsama (SAMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Moonsama (SAMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+14.16%

+3.28%

-32.13%

-32.13%

Aktualna cena Moonsama (SAMA) wynosi $0.00243847. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAMA wahał się między $ 0.00206859 a $ 0.00251859, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAMA w historii to $ 0.072871, a najniższy to $ 0.00180914.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAMA zmieniły się o +14.16% w ciągu ostatniej godziny, o +3.28% w ciągu 24 godzin i o -32.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moonsama (SAMA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Moonsama wynosi $ 1.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAMA w obiegu wynosi 745.50M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.44M.

Historia ceny Moonsama (SAMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Moonsama do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Moonsama do USD wyniosła $ -0.0013466511.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Moonsama do USD wyniosła $ -0.0013197616.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Moonsama do USD wyniosła $ -0.0000766930095586533.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.28%
30 Dni$ -0.0013466511-55.22%
60 dni$ -0.0013197616-54.12%
90 dni$ -0.0000766930095586533-3.04%

Co to jest Moonsama (SAMA)

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems.

Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Moonsama (SAMA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Moonsama (w USD)

Jaka będzie wartość Moonsama (SAMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Moonsama (SAMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Moonsama.

Sprawdź teraz prognozę ceny Moonsama!

SAMA na lokalne waluty

Tokenomika Moonsama (SAMA)

Zrozumienie tokenomiki Moonsama (SAMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SAMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Moonsama (SAMA)

Jaka jest dziś wartość Moonsama (SAMA)?
Aktualna cena SAMA w USD wynosi 0.00243847USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SAMA do USD?
Aktualna cena SAMA w USD wynosi $ 0.00243847. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Moonsama?
Kapitalizacja rynkowa dla SAMA wynosi $ 1.82M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SAMA w obiegu?
W obiegu SAMA znajduje się 745.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SAMA?
SAMA osiąga ATH w wysokości 0.072871 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SAMA?
SAMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00180914 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SAMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SAMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku SAMA pójdzie wyżej?
SAMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SAMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:59 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

