Informacje o cenie Mooncoin (MOONCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00514511$ 0.00514511 $ 0.00514511 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.40% Zmiana ceny (1D) -0.36% Zmiana ceny (7D) -40.88% Zmiana ceny (7D) -40.88%

Aktualna cena Mooncoin (MOONCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOONCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOONCOIN w historii to $ 0.00514511, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOONCOIN zmieniły się o +1.40% w ciągu ostatniej godziny, o -0.36% w ciągu 24 godzin i o -40.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mooncoin (MOONCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Podaż w obiegu 998.91M 998.91M 998.91M Całkowita podaż 998,907,330.411502 998,907,330.411502 998,907,330.411502

Obecna kapitalizacja rynkowa Mooncoin wynosi $ 23.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOONCOIN w obiegu wynosi 998.91M, przy całkowitej podaży 998907330.411502. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.39K.