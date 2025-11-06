GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Mooncat to 0.00118037 USD. Śledź aktualizacje cen MOONCAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOONCAT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Mooncat to 0.00118037 USD. Śledź aktualizacje cen MOONCAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOONCAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MOONCAT

Informacje o cenie MOONCAT

Czym jest MOONCAT

Oficjalna strona internetowa MOONCAT

Tokenomika MOONCAT

Prognoza cen MOONCAT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Mooncat

Cena Mooncat (MOONCAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MOONCAT do USD:

$0.00118037
$0.00118037$0.00118037
+40.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mooncat (MOONCAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Mooncat (MOONCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0.00126633
$ 0.00126633$ 0.00126633
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126633
$ 0.00126633$ 0.00126633

$ 0.00888346
$ 0.00888346$ 0.00888346

$ 0
$ 0$ 0

+12.31%

+40.48%

-38.27%

-38.27%

Aktualna cena Mooncat (MOONCAT) wynosi $0.00118037. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOONCAT wahał się między $ 0 a $ 0.00126633, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOONCAT w historii to $ 0.00888346, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOONCAT zmieniły się o +12.31% w ciągu ostatniej godziny, o +40.48% w ciągu 24 godzin i o -38.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mooncat (MOONCAT)

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

999.90M
999.90M 999.90M

999,898,003.666281
999,898,003.666281 999,898,003.666281

Obecna kapitalizacja rynkowa Mooncat wynosi $ 1.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOONCAT w obiegu wynosi 999.90M, przy całkowitej podaży 999898003.666281. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.18M.

Historia ceny Mooncat (MOONCAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mooncat do USD wyniosła $ +0.00034011.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mooncat do USD wyniosła $ -0.0005695902.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mooncat do USD wyniosła $ -0.0005893605.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mooncat do USD wyniosła $ -0.0019889740791927766.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00034011+40.48%
30 Dni$ -0.0005695902-48.25%
60 dni$ -0.0005893605-49.93%
90 dni$ -0.0019889740791927766-62.75%

Co to jest Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Mooncat (MOONCAT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Mooncat (w USD)

Jaka będzie wartość Mooncat (MOONCAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mooncat (MOONCAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mooncat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mooncat!

MOONCAT na lokalne waluty

Tokenomika Mooncat (MOONCAT)

Zrozumienie tokenomiki Mooncat (MOONCAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MOONCATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mooncat (MOONCAT)

Jaka jest dziś wartość Mooncat (MOONCAT)?
Aktualna cena MOONCAT w USD wynosi 0.00118037USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MOONCAT do USD?
Aktualna cena MOONCAT w USD wynosi $ 0.00118037. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mooncat?
Kapitalizacja rynkowa dla MOONCAT wynosi $ 1.18M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MOONCAT w obiegu?
W obiegu MOONCAT znajduje się 999.90M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MOONCAT?
MOONCAT osiąga ATH w wysokości 0.00888346 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MOONCAT?
MOONCAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MOONCAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MOONCAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku MOONCAT pójdzie wyżej?
MOONCAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MOONCAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Mooncat (MOONCAT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,657.67
$103,657.67$103,657.67

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.56
$3,433.56$3,433.56

+1.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.39
$162.39$162.39

+1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,657.67
$103,657.67$103,657.67

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.56
$3,433.56$3,433.56

+1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3613
$2.3613$2.3613

+3.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.39
$162.39$162.39

+1.16%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1553
$1.1553$1.1553

+6.45%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03490
$0.03490$0.03490

+39.60%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00387
$0.00387$0.00387

-48.40%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009205
$0.000009205$0.000009205

+387.55%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2300
$0.2300$0.2300

+360.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4913
$1.4913$1.4913

+83.83%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01886
$0.01886$0.01886

+50.88%