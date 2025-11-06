Informacje o cenie Mooncat (MOONCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00126633 $ 0.00126633 $ 0.00126633 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00126633$ 0.00126633 $ 0.00126633 Historyczne maksimum $ 0.00888346$ 0.00888346 $ 0.00888346 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +12.31% Zmiana ceny (1D) +40.48% Zmiana ceny (7D) -38.27% Zmiana ceny (7D) -38.27%

Aktualna cena Mooncat (MOONCAT) wynosi $0.00118037. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOONCAT wahał się między $ 0 a $ 0.00126633, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOONCAT w historii to $ 0.00888346, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOONCAT zmieniły się o +12.31% w ciągu ostatniej godziny, o +40.48% w ciągu 24 godzin i o -38.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mooncat (MOONCAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Podaż w obiegu 999.90M 999.90M 999.90M Całkowita podaż 999,898,003.666281 999,898,003.666281 999,898,003.666281

Obecna kapitalizacja rynkowa Mooncat wynosi $ 1.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOONCAT w obiegu wynosi 999.90M, przy całkowitej podaży 999898003.666281. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.18M.