Aktualna cena Moona Lisa to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MOONA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOONA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MOONA

Informacje o cenie MOONA

Czym jest MOONA

Oficjalna strona internetowa MOONA

Tokenomika MOONA

Prognoza cen MOONA

Cena Moona Lisa (MOONA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MOONA do USD:

+2.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Moona Lisa (MOONA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:59:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Moona Lisa (MOONA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

-0.83%

+2.80%

-28.94%

-28.94%

Aktualna cena Moona Lisa (MOONA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOONA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOONA w historii to $ 0.00913512, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOONA zmieniły się o -0.83% w ciągu ostatniej godziny, o +2.80% w ciągu 24 godzin i o -28.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moona Lisa (MOONA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Moona Lisa wynosi $ 59.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOONA w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999993847.840583. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.18K.

Historia ceny Moona Lisa (MOONA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Moona Lisa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Moona Lisa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Moona Lisa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Moona Lisa do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.80%
30 Dni$ 0-78.52%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Moona Lisa (MOONA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Moona Lisa (w USD)

Jaka będzie wartość Moona Lisa (MOONA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Moona Lisa (MOONA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Moona Lisa.

Sprawdź teraz prognozę ceny Moona Lisa!

MOONA na lokalne waluty

Tokenomika Moona Lisa (MOONA)

Zrozumienie tokenomiki Moona Lisa (MOONA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MOONAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Moona Lisa (MOONA)

Jaka jest dziś wartość Moona Lisa (MOONA)?
Aktualna cena MOONA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MOONA do USD?
Aktualna cena MOONA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Moona Lisa?
Kapitalizacja rynkowa dla MOONA wynosi $ 59.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MOONA w obiegu?
W obiegu MOONA znajduje się 999.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MOONA?
MOONA osiąga ATH w wysokości 0.00913512 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MOONA?
MOONA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MOONA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MOONA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MOONA pójdzie wyżej?
MOONA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MOONA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:59:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Moona Lisa (MOONA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

