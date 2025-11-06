Informacje o cenie Moona Lisa (MOONA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.83% Zmiana ceny (1D) +2.80% Zmiana ceny (7D) -28.94% Zmiana ceny (7D) -28.94%

Aktualna cena Moona Lisa (MOONA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOONA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOONA w historii to $ 0.00913512, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOONA zmieniły się o -0.83% w ciągu ostatniej godziny, o +2.80% w ciągu 24 godzin i o -28.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moona Lisa (MOONA)

Kapitalizacja rynkowa $ 59.18K$ 59.18K $ 59.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 59.18K$ 59.18K $ 59.18K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,993,847.840583 999,993,847.840583 999,993,847.840583

Obecna kapitalizacja rynkowa Moona Lisa wynosi $ 59.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOONA w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999993847.840583. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.18K.