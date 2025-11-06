GiełdaDEX+
Aktualna cena Moon Rocks to 0.00098144 USD. Śledź aktualizacje cen MROCKS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MROCKS łatwo w MEXC już teraz.

Logo Moon Rocks

Cena Moon Rocks (MROCKS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MROCKS do USD:

$0.00098144
-2.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Moon Rocks (MROCKS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Moon Rocks (MROCKS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00093118
Minimum 24h
$ 0.00101824
Maksimum 24h

$ 0.00093118
$ 0.00101824
$ 0.00798221
$ 0.00065465
+4.78%

-2.17%

+5.97%

+5.97%

Aktualna cena Moon Rocks (MROCKS) wynosi $0.00098144. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MROCKS wahał się między $ 0.00093118 a $ 0.00101824, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MROCKS w historii to $ 0.00798221, a najniższy to $ 0.00065465.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MROCKS zmieniły się o +4.78% w ciągu ostatniej godziny, o -2.17% w ciągu 24 godzin i o +5.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moon Rocks (MROCKS)

$ 982.20K
--
$ 982.20K
1000.00M
999,995,278.9432918
Obecna kapitalizacja rynkowa Moon Rocks wynosi $ 982.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MROCKS w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999995278.9432918. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 982.20K.

Historia ceny Moon Rocks (MROCKS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Moon Rocks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Moon Rocks do USD wyniosła $ -0.0002961765.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Moon Rocks do USD wyniosła $ -0.0008126018.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Moon Rocks do USD wyniosła $ -0.0007281443003403402.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.17%
30 Dni$ -0.0002961765-30.17%
60 dni$ -0.0008126018-82.79%
90 dni$ -0.0007281443003403402-42.59%

Co to jest Moon Rocks (MROCKS)

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Moon Rocks (MROCKS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Moon Rocks (w USD)

Jaka będzie wartość Moon Rocks (MROCKS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Moon Rocks (MROCKS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Moon Rocks.

Sprawdź teraz prognozę ceny Moon Rocks!

MROCKS na lokalne waluty

Tokenomika Moon Rocks (MROCKS)

Zrozumienie tokenomiki Moon Rocks (MROCKS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MROCKSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Moon Rocks (MROCKS)

Jaka jest dziś wartość Moon Rocks (MROCKS)?
Aktualna cena MROCKS w USD wynosi 0.00098144USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MROCKS do USD?
Aktualna cena MROCKS w USD wynosi $ 0.00098144. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Moon Rocks?
Kapitalizacja rynkowa dla MROCKS wynosi $ 982.20K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MROCKS w obiegu?
W obiegu MROCKS znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MROCKS?
MROCKS osiąga ATH w wysokości 0.00798221 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MROCKS?
MROCKS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00065465 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MROCKS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MROCKS wynosi -- USD.
Czy w tym roku MROCKS pójdzie wyżej?
MROCKS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MROCKS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Moon Rocks (MROCKS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

