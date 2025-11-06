Informacje o cenie Moon Rocks (MROCKS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00093118 $ 0.00093118 $ 0.00093118 Minimum 24h $ 0.00101824 $ 0.00101824 $ 0.00101824 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00093118$ 0.00093118 $ 0.00093118 Maksimum 24h $ 0.00101824$ 0.00101824 $ 0.00101824 Historyczne maksimum $ 0.00798221$ 0.00798221 $ 0.00798221 Najniższa cena $ 0.00065465$ 0.00065465 $ 0.00065465 Zmiana ceny (1H) +4.78% Zmiana ceny (1D) -2.17% Zmiana ceny (7D) +5.97% Zmiana ceny (7D) +5.97%

Aktualna cena Moon Rocks (MROCKS) wynosi $0.00098144. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MROCKS wahał się między $ 0.00093118 a $ 0.00101824, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MROCKS w historii to $ 0.00798221, a najniższy to $ 0.00065465.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MROCKS zmieniły się o +4.78% w ciągu ostatniej godziny, o -2.17% w ciągu 24 godzin i o +5.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moon Rocks (MROCKS)

Kapitalizacja rynkowa $ 982.20K$ 982.20K $ 982.20K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 982.20K$ 982.20K $ 982.20K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,995,278.9432918 999,995,278.9432918 999,995,278.9432918

Obecna kapitalizacja rynkowa Moon Rocks wynosi $ 982.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MROCKS w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999995278.9432918. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 982.20K.