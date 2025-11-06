Informacje o cenie Money Printer (MONEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00010856 $ 0.00010856 $ 0.00010856 Minimum 24h $ 0.0001283 $ 0.0001283 $ 0.0001283 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00010856$ 0.00010856 $ 0.00010856 Maksimum 24h $ 0.0001283$ 0.0001283 $ 0.0001283 Historyczne maksimum $ 0.00091808$ 0.00091808 $ 0.00091808 Najniższa cena $ 0.00009025$ 0.00009025 $ 0.00009025 Zmiana ceny (1H) -0.32% Zmiana ceny (1D) -7.79% Zmiana ceny (7D) -18.40% Zmiana ceny (7D) -18.40%

Aktualna cena Money Printer (MONEY) wynosi $0.00011559. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MONEY wahał się między $ 0.00010856 a $ 0.0001283, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MONEY w historii to $ 0.00091808, a najniższy to $ 0.00009025.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MONEY zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -7.79% w ciągu 24 godzin i o -18.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Money Printer (MONEY)

Kapitalizacja rynkowa $ 116.31K$ 116.31K $ 116.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 116.31K$ 116.31K $ 116.31K Podaż w obiegu 999.51M 999.51M 999.51M Całkowita podaż 999,509,974.04702 999,509,974.04702 999,509,974.04702

Obecna kapitalizacja rynkowa Money Printer wynosi $ 116.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MONEY w obiegu wynosi 999.51M, przy całkowitej podaży 999509974.04702. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 116.31K.