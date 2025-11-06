Informacje o cenie MLM X (MLMX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00298728$ 0.00298728 $ 0.00298728 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +8.88% Zmiana ceny (7D) -50.26% Zmiana ceny (7D) -50.26%

Aktualna cena MLM X (MLMX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MLMX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MLMX w historii to $ 0.00298728, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MLMX zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +8.88% w ciągu 24 godzin i o -50.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MLM X (MLMX)

Kapitalizacja rynkowa $ 137.75K$ 137.75K $ 137.75K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 137.75K$ 137.75K $ 137.75K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,998,652.6393245 999,998,652.6393245 999,998,652.6393245

Obecna kapitalizacja rynkowa MLM X wynosi $ 137.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MLMX w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998652.6393245. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 137.75K.