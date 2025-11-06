GiełdaDEX+
Aktualna cena MLM X to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MLMX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MLMX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MLMX

Informacje o cenie MLMX

Czym jest MLMX

Oficjalna strona internetowa MLMX

Tokenomika MLMX

Prognoza cen MLMX

Logo MLM X

Cena MLM X (MLMX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MLMX do USD:

$0.00013708
$0.00013708
+8.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
MLM X (MLMX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:58:34 (UTC+8)

Informacje o cenie MLM X (MLMX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00298728
$ 0.00298728

$ 0
$ 0

-0.36%

+8.88%

-50.26%

-50.26%

Aktualna cena MLM X (MLMX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MLMX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MLMX w historii to $ 0.00298728, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MLMX zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +8.88% w ciągu 24 godzin i o -50.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MLM X (MLMX)

$ 137.75K
$ 137.75K

--
--

$ 137.75K
$ 137.75K

1000.00M
1000.00M

999,998,652.6393245
999,998,652.6393245

Obecna kapitalizacja rynkowa MLM X wynosi $ 137.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MLMX w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998652.6393245. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 137.75K.

Historia ceny MLM X (MLMX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MLM X do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MLM X do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MLM X do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MLM X do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+8.88%
30 Dni$ 0-49.36%
60 dni$ 0-90.02%
90 dni$ 0--

Co to jest MLM X (MLMX)

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.

Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.

Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.

With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MLM X (MLMX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MLM X (w USD)

Jaka będzie wartość MLM X (MLMX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MLM X (MLMX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MLM X.

Sprawdź teraz prognozę ceny MLM X!

MLMX na lokalne waluty

Tokenomika MLM X (MLMX)

Zrozumienie tokenomiki MLM X (MLMX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MLMXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MLM X (MLMX)

Jaka jest dziś wartość MLM X (MLMX)?
Aktualna cena MLMX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MLMX do USD?
Aktualna cena MLMX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MLM X?
Kapitalizacja rynkowa dla MLMX wynosi $ 137.75K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MLMX w obiegu?
W obiegu MLMX znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MLMX?
MLMX osiąga ATH w wysokości 0.00298728 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MLMX?
MLMX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MLMX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MLMX wynosi -- USD.
Czy w tym roku MLMX pójdzie wyżej?
MLMX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MLMX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:58:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MLM X (MLMX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,214.63

$3,382.52

$158.99

$1.0001

$1,478.00

$103,214.63

$3,382.52

$2.3278

$158.99

$1.0871

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000712

$0.2180

$0.000006600

$0.000000000000000000004453

$0.24696

