Informacje o cenie mirrorstage (MS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00016573 $ 0.00016573 $ 0.00016573 Minimum 24h $ 0.00020644 $ 0.00020644 $ 0.00020644 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00016573$ 0.00016573 $ 0.00016573 Maksimum 24h $ 0.00020644$ 0.00020644 $ 0.00020644 Historyczne maksimum $ 0.0016399$ 0.0016399 $ 0.0016399 Najniższa cena $ 0.00006623$ 0.00006623 $ 0.00006623 Zmiana ceny (1H) -0.83% Zmiana ceny (1D) -6.48% Zmiana ceny (7D) -36.45% Zmiana ceny (7D) -36.45%

Aktualna cena mirrorstage (MS) wynosi $0.00018253. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MS wahał się między $ 0.00016573 a $ 0.00020644, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MS w historii to $ 0.0016399, a najniższy to $ 0.00006623.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MS zmieniły się o -0.83% w ciągu ostatniej godziny, o -6.48% w ciągu 24 godzin i o -36.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o mirrorstage (MS)

Kapitalizacja rynkowa $ 182.46K$ 182.46K $ 182.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 182.46K$ 182.46K $ 182.46K Podaż w obiegu 999.67M 999.67M 999.67M Całkowita podaż 999,666,465.516351 999,666,465.516351 999,666,465.516351

Obecna kapitalizacja rynkowa mirrorstage wynosi $ 182.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MS w obiegu wynosi 999.67M, przy całkowitej podaży 999666465.516351. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 182.46K.