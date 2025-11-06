GiełdaDEX+
Aktualna cena Mintify to 0.00457657 USD. Śledź aktualizacje cen MINT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MINT łatwo w MEXC już teraz.

Logo Mintify

Cena Mintify (MINT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MINT do USD:

$0.00457657
+399.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mintify (MINT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:53:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Mintify (MINT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0.00457518
Maksimum 24h

$ 0
$ 0.00457518
$ 0.059905
$ 0
+1.01%

+399.20%

+298.37%

+298.37%

Aktualna cena Mintify (MINT) wynosi $0.00457657. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MINT wahał się między $ 0 a $ 0.00457518, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MINT w historii to $ 0.059905, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MINT zmieniły się o +1.01% w ciągu ostatniej godziny, o +399.20% w ciągu 24 godzin i o +298.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mintify (MINT)

$ 2.26M
--
$ 4.58M
493.00M
999,995,220.8248124
Obecna kapitalizacja rynkowa Mintify wynosi $ 2.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MINT w obiegu wynosi 493.00M, przy całkowitej podaży 999995220.8248124. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.58M.

Historia ceny Mintify (MINT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mintify do USD wyniosła $ +0.0036598.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mintify do USD wyniosła $ +0.0083076882.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mintify do USD wyniosła $ +0.0003292530.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mintify do USD wyniosła $ -0.00032898321734077.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0036598+399.20%
30 Dni$ +0.0083076882+181.53%
60 dni$ +0.0003292530+7.19%
90 dni$ -0.00032898321734077-6.70%

Co to jest Mintify (MINT)

Mintify is the best consumer experience to trade every asset, every network, and every market directly onchain.

Mintify is part of a next generation of platforms that support real-time, direct onchain trading of your favorite economies. We are positioned to be the backbone of the largest opportunity zone of the 21st century: Digital Asset Markets, Decentralized Networks And Consumer Applications.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Mintify (w USD)

Jaka będzie wartość Mintify (MINT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mintify (MINT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mintify.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mintify!

MINT na lokalne waluty

Tokenomika Mintify (MINT)

Zrozumienie tokenomiki Mintify (MINT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MINTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mintify (MINT)

Jaka jest dziś wartość Mintify (MINT)?
Aktualna cena MINT w USD wynosi 0.00457657USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MINT do USD?
Aktualna cena MINT w USD wynosi $ 0.00457657. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mintify?
Kapitalizacja rynkowa dla MINT wynosi $ 2.26M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MINT w obiegu?
W obiegu MINT znajduje się 493.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MINT?
MINT osiąga ATH w wysokości 0.059905 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MINT?
MINT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MINT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MINT wynosi -- USD.
Czy w tym roku MINT pójdzie wyżej?
MINT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MINT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

