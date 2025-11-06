Informacje o cenie Mintify (MINT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00457518 $ 0.00457518 $ 0.00457518 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00457518$ 0.00457518 $ 0.00457518 Historyczne maksimum $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.01% Zmiana ceny (1D) +399.20% Zmiana ceny (7D) +298.37% Zmiana ceny (7D) +298.37%

Aktualna cena Mintify (MINT) wynosi $0.00457657. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MINT wahał się między $ 0 a $ 0.00457518, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MINT w historii to $ 0.059905, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MINT zmieniły się o +1.01% w ciągu ostatniej godziny, o +399.20% w ciągu 24 godzin i o +298.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mintify (MINT)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Podaż w obiegu 493.00M 493.00M 493.00M Całkowita podaż 999,995,220.8248124 999,995,220.8248124 999,995,220.8248124

Obecna kapitalizacja rynkowa Mintify wynosi $ 2.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MINT w obiegu wynosi 493.00M, przy całkowitej podaży 999995220.8248124. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.58M.