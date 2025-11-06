Informacje o cenie Mintana (MINT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -3.18% Zmiana ceny (1D) -1.09% Zmiana ceny (7D) -21.97% Zmiana ceny (7D) -21.97%

Aktualna cena Mintana (MINT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MINT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MINT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MINT zmieniły się o -3.18% w ciągu ostatniej godziny, o -1.09% w ciągu 24 godzin i o -21.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mintana (MINT)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K Podaż w obiegu 999.66M 999.66M 999.66M Całkowita podaż 999,659,389.019294 999,659,389.019294 999,659,389.019294

Obecna kapitalizacja rynkowa Mintana wynosi $ 14.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MINT w obiegu wynosi 999.66M, przy całkowitej podaży 999659389.019294. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.58K.