Aktualna cena Mint Blockchain to 0.00251375 USD. Śledź aktualizacje cen MINT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MINT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MINT

Informacje o cenie MINT

Czym jest MINT

Biała księga MINT

Oficjalna strona internetowa MINT

Tokenomika MINT

Prognoza cen MINT

Cena Mint Blockchain (MINT)

Aktualna cena 1 MINT do USD:

$0.00251375
$0.00251375
-3.50%1D
Mint Blockchain (MINT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Mint Blockchain (MINT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00249798
$ 0.00249798
Minimum 24h
$ 0.00261259
$ 0.00261259
Maksimum 24h

$ 0.00249798
$ 0.00249798

$ 0.00261259
$ 0.00261259

$ 0.079854
$ 0.079854

$ 0.00144984
$ 0.00144984

+0.08%

-3.62%

-16.89%

-16.89%

Aktualna cena Mint Blockchain (MINT) wynosi $0.00251375. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MINT wahał się między $ 0.00249798 a $ 0.00261259, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MINT w historii to $ 0.079854, a najniższy to $ 0.00144984.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MINT zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -3.62% w ciągu 24 godzin i o -16.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mint Blockchain (MINT)

$ 492.18K
$ 492.18K

--
--

$ 2.51M
$ 2.51M

195.95M
195.95M

999,999,999.5153956
999,999,999.5153956

Obecna kapitalizacja rynkowa Mint Blockchain wynosi $ 492.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MINT w obiegu wynosi 195.95M, przy całkowitej podaży 999999999.5153956. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.51M.

Historia ceny Mint Blockchain (MINT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mint Blockchain do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mint Blockchain do USD wyniosła $ -0.0004262306.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mint Blockchain do USD wyniosła $ -0.0000851766.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mint Blockchain do USD wyniosła $ -0.005476969893357218.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.62%
30 Dni$ -0.0004262306-16.95%
60 dni$ -0.0000851766-3.38%
90 dni$ -0.005476969893357218-68.54%

Co to jest Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Mint Blockchain (MINT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Mint Blockchain (w USD)

Jaka będzie wartość Mint Blockchain (MINT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mint Blockchain (MINT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mint Blockchain.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mint Blockchain!

MINT na lokalne waluty

Tokenomika Mint Blockchain (MINT)

Zrozumienie tokenomiki Mint Blockchain (MINT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MINTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mint Blockchain (MINT)

Jaka jest dziś wartość Mint Blockchain (MINT)?
Aktualna cena MINT w USD wynosi 0.00251375USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MINT do USD?
Aktualna cena MINT w USD wynosi $ 0.00251375. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mint Blockchain?
Kapitalizacja rynkowa dla MINT wynosi $ 492.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MINT w obiegu?
W obiegu MINT znajduje się 195.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MINT?
MINT osiąga ATH w wysokości 0.079854 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MINT?
MINT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00144984 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MINT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MINT wynosi -- USD.
Czy w tym roku MINT pójdzie wyżej?
MINT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MINT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Mint Blockchain (MINT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,653.95

$3,434.19

$162.40

$1.0000

$1,477.91

