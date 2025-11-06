Informacje o cenie Mint Blockchain (MINT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00249798 $ 0.00249798 $ 0.00249798 Minimum 24h $ 0.00261259 $ 0.00261259 $ 0.00261259 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00249798$ 0.00249798 $ 0.00249798 Maksimum 24h $ 0.00261259$ 0.00261259 $ 0.00261259 Historyczne maksimum $ 0.079854$ 0.079854 $ 0.079854 Najniższa cena $ 0.00144984$ 0.00144984 $ 0.00144984 Zmiana ceny (1H) +0.08% Zmiana ceny (1D) -3.62% Zmiana ceny (7D) -16.89% Zmiana ceny (7D) -16.89%

Aktualna cena Mint Blockchain (MINT) wynosi $0.00251375. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MINT wahał się między $ 0.00249798 a $ 0.00261259, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MINT w historii to $ 0.079854, a najniższy to $ 0.00144984.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MINT zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -3.62% w ciągu 24 godzin i o -16.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mint Blockchain (MINT)

Kapitalizacja rynkowa $ 492.18K$ 492.18K $ 492.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Podaż w obiegu 195.95M 195.95M 195.95M Całkowita podaż 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Obecna kapitalizacja rynkowa Mint Blockchain wynosi $ 492.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MINT w obiegu wynosi 195.95M, przy całkowitej podaży 999999999.5153956. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.51M.