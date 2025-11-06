Informacje o cenie MightFly (MIGHTFLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.59% Zmiana ceny (1D) -0.43% Zmiana ceny (7D) -24.79% Zmiana ceny (7D) -24.79%

Aktualna cena MightFly (MIGHTFLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MIGHTFLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MIGHTFLY w historii to $ 0.00586293, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MIGHTFLY zmieniły się o -0.59% w ciągu ostatniej godziny, o -0.43% w ciągu 24 godzin i o -24.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MightFly (MIGHTFLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Podaż w obiegu 999.85M 999.85M 999.85M Całkowita podaż 999,850,498.264404 999,850,498.264404 999,850,498.264404

Obecna kapitalizacja rynkowa MightFly wynosi $ 15.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MIGHTFLY w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999850498.264404. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.01K.