Informacje o cenie Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Minimum 24h $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Maksimum 24h $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Historyczne maksimum $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) +0.10% Zmiana ceny (7D) +0.10%

Aktualna cena Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) wynosi $1.01. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSYRUPUSDP wahał się między $ 1.01 a $ 1.01, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSYRUPUSDP w historii to $ 1.01, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSYRUPUSDP zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Kapitalizacja rynkowa $ 202.02M$ 202.02M $ 202.02M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 202.02M$ 202.02M $ 202.02M Podaż w obiegu 200.00M 200.00M 200.00M Całkowita podaż 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas msyrupUSDp wynosi $ 202.02M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSYRUPUSDP w obiegu wynosi 200.00M, przy całkowitej podaży 199999099.5219583. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 202.02M.