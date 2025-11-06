GiełdaDEX+
Aktualna cena Midas msyrupUSDp to 1.01 USD. Śledź aktualizacje cen MSYRUPUSDP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MSYRUPUSDP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MSYRUPUSDP

Informacje o cenie MSYRUPUSDP

Czym jest MSYRUPUSDP

Biała księga MSYRUPUSDP

Oficjalna strona internetowa MSYRUPUSDP

Tokenomika MSYRUPUSDP

Prognoza cen MSYRUPUSDP

Logo Midas msyrupUSDp

Cena Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MSYRUPUSDP do USD:

$1.01
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:53:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.01
Minimum 24h
$ 1.01
Maksimum 24h

$ 1.01
$ 1.01
$ 1.01
$ 0
0.00%

0.00%

+0.10%

+0.10%

Aktualna cena Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) wynosi $1.01. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSYRUPUSDP wahał się między $ 1.01 a $ 1.01, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSYRUPUSDP w historii to $ 1.01, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSYRUPUSDP zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

$ 202.02M
--
$ 202.02M
200.00M
199,999,099.5219583
Obecna kapitalizacja rynkowa Midas msyrupUSDp wynosi $ 202.02M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSYRUPUSDP w obiegu wynosi 200.00M, przy całkowitej podaży 199999099.5219583. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 202.02M.

Historia ceny Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Midas msyrupUSDp do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Midas msyrupUSDp do USD wyniosła $ +0.0072002900.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Midas msyrupUSDp do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Midas msyrupUSDp do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ +0.0072002900+0.71%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Midas msyrupUSDp (w USD)

Jaka będzie wartość Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Midas msyrupUSDp.

Sprawdź teraz prognozę ceny Midas msyrupUSDp!

MSYRUPUSDP na lokalne waluty

Tokenomika Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Zrozumienie tokenomiki Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MSYRUPUSDPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Jaka jest dziś wartość Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)?
Aktualna cena MSYRUPUSDP w USD wynosi 1.01USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MSYRUPUSDP do USD?
Aktualna cena MSYRUPUSDP w USD wynosi $ 1.01. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Midas msyrupUSDp?
Kapitalizacja rynkowa dla MSYRUPUSDP wynosi $ 202.02M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MSYRUPUSDP w obiegu?
W obiegu MSYRUPUSDP znajduje się 200.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP osiąga ATH w wysokości 1.01 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MSYRUPUSDP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MSYRUPUSDP wynosi -- USD.
Czy w tym roku MSYRUPUSDP pójdzie wyżej?
MSYRUPUSDP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MSYRUPUSDP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

