Aktualna cena MicroStrategy xStock to 254 USD. Śledź aktualizacje cen MSTRX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MSTRX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MSTRX

Informacje o cenie MSTRX

Czym jest MSTRX

Biała księga MSTRX

Oficjalna strona internetowa MSTRX

Tokenomika MSTRX

Prognoza cen MSTRX

Logo MicroStrategy xStock

Cena MicroStrategy xStock (MSTRX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MSTRX do USD:

$254
$254
+0.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
MicroStrategy xStock (MSTRX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:52:46 (UTC+8)

Informacje o cenie MicroStrategy xStock (MSTRX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 248.13
$ 248.13
Minimum 24h
$ 255.44
$ 255.44
Maksimum 24h

$ 248.13
$ 248.13

$ 255.44
$ 255.44

$ 462.34
$ 462.34

$ 242.11
$ 242.11

+0.22%

+0.83%

-8.78%

-8.78%

Aktualna cena MicroStrategy xStock (MSTRX) wynosi $254. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSTRX wahał się między $ 248.13 a $ 255.44, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSTRX w historii to $ 462.34, a najniższy to $ 242.11.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSTRX zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +0.83% w ciągu 24 godzin i o -8.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MicroStrategy xStock (MSTRX)

$ 9.15M
$ 9.15M

--
--

$ 15.27M
$ 15.27M

36.02K
36.02K

60,099.50722083
60,099.50722083

Obecna kapitalizacja rynkowa MicroStrategy xStock wynosi $ 9.15M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSTRX w obiegu wynosi 36.02K, przy całkowitej podaży 60099.50722083. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.27M.

Historia ceny MicroStrategy xStock (MSTRX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MicroStrategy xStock do USD wyniosła $ +2.1.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MicroStrategy xStock do USD wyniosła $ -73.9790748000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MicroStrategy xStock do USD wyniosła $ -56.2942232000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MicroStrategy xStock do USD wyniosła $ -149.0549725887156.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +2.1+0.83%
30 Dni$ -73.9790748000-29.12%
60 dni$ -56.2942232000-22.16%
90 dni$ -149.0549725887156-36.98%

Co to jest MicroStrategy xStock (MSTRX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MicroStrategy xStock (MSTRX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MicroStrategy xStock (w USD)

Jaka będzie wartość MicroStrategy xStock (MSTRX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MicroStrategy xStock (MSTRX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MicroStrategy xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny MicroStrategy xStock!

MSTRX na lokalne waluty

Tokenomika MicroStrategy xStock (MSTRX)

Zrozumienie tokenomiki MicroStrategy xStock (MSTRX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MSTRXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MicroStrategy xStock (MSTRX)

Jaka jest dziś wartość MicroStrategy xStock (MSTRX)?
Aktualna cena MSTRX w USD wynosi 254.0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MSTRX do USD?
Aktualna cena MSTRX w USD wynosi $ 254.0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MicroStrategy xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla MSTRX wynosi $ 9.15M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MSTRX w obiegu?
W obiegu MSTRX znajduje się 36.02K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MSTRX?
MSTRX osiąga ATH w wysokości 462.34 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MSTRX?
MSTRX zaliczył cenę ATL w wysokości 242.11 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MSTRX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MSTRX wynosi -- USD.
Czy w tym roku MSTRX pójdzie wyżej?
MSTRX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MSTRX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:52:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MicroStrategy xStock (MSTRX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,702.27

$3,437.30

$162.50

$1.0000

$1,477.91

$103,702.27

$3,437.30

$2.3611

$162.50

$1.1498

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03546

$0.00387

$0.000011097

$0.2256

$0.0000000588

$1.5058

$0.01886

