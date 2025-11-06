Informacje o cenie MicroStrategy xStock (MSTRX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 248.13 $ 248.13 $ 248.13 Minimum 24h $ 255.44 $ 255.44 $ 255.44 Maksimum 24h Minimum 24h $ 248.13$ 248.13 $ 248.13 Maksimum 24h $ 255.44$ 255.44 $ 255.44 Historyczne maksimum $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Najniższa cena $ 242.11$ 242.11 $ 242.11 Zmiana ceny (1H) +0.22% Zmiana ceny (1D) +0.83% Zmiana ceny (7D) -8.78% Zmiana ceny (7D) -8.78%

Aktualna cena MicroStrategy xStock (MSTRX) wynosi $254. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSTRX wahał się między $ 248.13 a $ 255.44, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSTRX w historii to $ 462.34, a najniższy to $ 242.11.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSTRX zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +0.83% w ciągu 24 godzin i o -8.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MicroStrategy xStock (MSTRX)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.27M$ 15.27M $ 15.27M Podaż w obiegu 36.02K 36.02K 36.02K Całkowita podaż 60,099.50722083 60,099.50722083 60,099.50722083

Obecna kapitalizacja rynkowa MicroStrategy xStock wynosi $ 9.15M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSTRX w obiegu wynosi 36.02K, przy całkowitej podaży 60099.50722083. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.27M.