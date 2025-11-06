Informacje o cenie Microsoft xStock (MSFTX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 516.0 $ 516.0 $ 516.0 Minimum 24h $ 540.79 $ 540.79 $ 540.79 Maksimum 24h Minimum 24h $ 516.0$ 516.0 $ 516.0 Maksimum 24h $ 540.79$ 540.79 $ 540.79 Historyczne maksimum $ 767.64$ 767.64 $ 767.64 Najniższa cena $ 490.75$ 490.75 $ 490.75 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -1.56% Zmiana ceny (7D) -3.54% Zmiana ceny (7D) -3.54%

Aktualna cena Microsoft xStock (MSFTX) wynosi $527.73. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSFTX wahał się między $ 516.0 a $ 540.79, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSFTX w historii to $ 767.64, a najniższy to $ 490.75.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSFTX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -1.56% w ciągu 24 godzin i o -3.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Microsoft xStock (MSFTX)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.05M$ 13.05M $ 13.05M Podaż w obiegu 2.76K 2.76K 2.76K Całkowita podaż 24,724.15289199083 24,724.15289199083 24,724.15289199083

Obecna kapitalizacja rynkowa Microsoft xStock wynosi $ 1.46M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSFTX w obiegu wynosi 2.76K, przy całkowitej podaży 24724.15289199083. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.05M.