Informacje o cenie MicroBuy Bot (MICROBUY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.72% Zmiana ceny (1D) +10.43% Zmiana ceny (7D) -6.49% Zmiana ceny (7D) -6.49%

Aktualna cena MicroBuy Bot (MICROBUY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MICROBUY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MICROBUY w historii to $ 0.00189287, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MICROBUY zmieniły się o +0.72% w ciągu ostatniej godziny, o +10.43% w ciągu 24 godzin i o -6.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MicroBuy Bot (MICROBUY)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Obecna kapitalizacja rynkowa MicroBuy Bot wynosi $ 31.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MICROBUY w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999999.9999999. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.53K.